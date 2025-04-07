Герой офисного обеда: как один салат с копчёной курицей заменяет целое блюдо

Блинный салат с копченой курицей — это не просто закуска, а полноценное сытное блюдо. Он настолько насыщенный, что легко может стать главным героем вечернего стола. Правда, чтобы его приготовить, потребуется немного терпения: сначала — блины, потом — сборка. Но результат того стоит.
Хотите сократить время? Используйте оставшиеся с завтрака или покупные блины — просто нарежьте, добавьте остальные ингредиенты, заправьте соусом и наслаждайтесь.
Молоко — 170 мл
Мука — 90 г
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 3 г
Соль — 1 г
Масло растительное — для жарки
Копченая курица — 250 г
Консервированная кукуруза — 150 г
Твердый сыр — 100 г
Чеснок — 1 зубчик
Петрушка — 3 веточки
Майонез — 50 г
Сметана (25%) — 50 г
Соль, перец — по вкусу
Тесто для блинов.
Взбейте яйцо с солью и сахаром, влейте половину молока. Снова взбейте, добавьте оставшееся молоко и всыпьте муку. Перемешайте до жидкой консистенции. Если тесто густое — немного разбавьте.
Жарим блины.
На смазанной маслом сковороде испеките тонкие блины. Остудите и нарежьте их соломкой.
Готовим начинку.
Копченую курицу нарежьте кусочками, сыр — кубиками. С кукурузы слейте жидкость.
Соус.
Смешайте сметану с майонезом, добавьте измельчённый чеснок, соль и перец. Всё хорошо перемешайте.
Зелень.
Две веточки петрушки мелко нарежьте. Третью оставьте для украшения.
Сборка.
Смешайте все ингредиенты, заправьте соусом, украсьте петрушкой — салат готов!
Альтернатива копченому мясу: запеките куриное филе с травами — вкус будет нежнее, но не менее выразительный.
Вариация: вместо обычных блинов можно использовать яичные. Просто взбейте 2 яйца с ложкой молока и крахмала, испеките тонкие омлеты и порежьте соломкой.
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.
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