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Герой офисного обеда: как один салат с копчёной курицей заменяет целое блюдо

2:23
Еда

Блинный салат с копченой курицей — это не просто закуска, а полноценное сытное блюдо. Он настолько насыщенный, что легко может стать главным героем вечернего стола. Правда, чтобы его приготовить, потребуется немного терпения: сначала — блины, потом — сборка. Но результат того стоит.

Хотите сократить время? Используйте оставшиеся с завтрака или покупные блины — просто нарежьте, добавьте остальные ингредиенты, заправьте соусом и наслаждайтесь.

Что потребуется

Для блинов

  • Молоко — 170 мл

  • Мука — 90 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сахар — 3 г

  • Соль — 1 г

  • Масло растительное — для жарки

Для салата

  • Копченая курица — 250 г

  • Консервированная кукуруза — 150 г

  • Твердый сыр — 100 г

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Петрушка — 3 веточки

  • Майонез — 50 г

  • Сметана (25%) — 50 г

  • Соль, перец — по вкусу

Готовим шаг за шагом

  1. Тесто для блинов.
    Взбейте яйцо с солью и сахаром, влейте половину молока. Снова взбейте, добавьте оставшееся молоко и всыпьте муку. Перемешайте до жидкой консистенции. Если тесто густое — немного разбавьте.

  2. Жарим блины.
    На смазанной маслом сковороде испеките тонкие блины. Остудите и нарежьте их соломкой.

  3. Готовим начинку.
    Копченую курицу нарежьте кусочками, сыр — кубиками. С кукурузы слейте жидкость.

  4. Соус.
    Смешайте сметану с майонезом, добавьте измельчённый чеснок, соль и перец. Всё хорошо перемешайте.

  5. Зелень.
    Две веточки петрушки мелко нарежьте. Третью оставьте для украшения.

  6. Сборка.
    Смешайте все ингредиенты, заправьте соусом, украсьте петрушкой — салат готов!

Советы

  • Альтернатива копченому мясу: запеките куриное филе с травами — вкус будет нежнее, но не менее выразительный.

  • Вариация: вместо обычных блинов можно использовать яичные. Просто взбейте 2 яйца с ложкой молока и крахмала, испеките тонкие омлеты и порежьте соломкой.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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