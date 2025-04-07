Герой офисного обеда: как один салат с копчёной курицей заменяет целое блюдо

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Блинный салат с копченой курицей — это не просто закуска, а полноценное сытное блюдо. Он настолько насыщенный, что легко может стать главным героем вечернего стола. Правда, чтобы его приготовить, потребуется немного терпения: сначала — блины, потом — сборка. Но результат того стоит.

Хотите сократить время? Используйте оставшиеся с завтрака или покупные блины — просто нарежьте, добавьте остальные ингредиенты, заправьте соусом и наслаждайтесь.

Что потребуется

Для блинов

Молоко — 170 мл

Мука — 90 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 3 г

Соль — 1 г

Масло растительное — для жарки

Для салата

Копченая курица — 250 г

Консервированная кукуруза — 150 г

Твердый сыр — 100 г

Чеснок — 1 зубчик

Петрушка — 3 веточки

Майонез — 50 г

Сметана (25%) — 50 г

Соль, перец — по вкусу

Готовим шаг за шагом

Тесто для блинов.

Взбейте яйцо с солью и сахаром, влейте половину молока. Снова взбейте, добавьте оставшееся молоко и всыпьте муку. Перемешайте до жидкой консистенции. Если тесто густое — немного разбавьте. Жарим блины.

На смазанной маслом сковороде испеките тонкие блины. Остудите и нарежьте их соломкой. Готовим начинку.

Копченую курицу нарежьте кусочками, сыр — кубиками. С кукурузы слейте жидкость. Соус.

Смешайте сметану с майонезом, добавьте измельчённый чеснок, соль и перец. Всё хорошо перемешайте. Зелень.

Две веточки петрушки мелко нарежьте. Третью оставьте для украшения. Сборка.

Смешайте все ингредиенты, заправьте соусом, украсьте петрушкой — салат готов!

Советы

Альтернатива копченому мясу: запеките куриное филе с травами — вкус будет нежнее, но не менее выразительный.

Вариация: вместо обычных блинов можно использовать яичные. Просто взбейте 2 яйца с ложкой молока и крахмала, испеките тонкие омлеты и порежьте соломкой.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

