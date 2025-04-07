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Раскрыта причина смерти Паши Техника

1:03
Правда ТВ

Стало известно, от чего умер рэпер Паша Техник. В свидетельстве о смерти, выданном в тайской больнице, написано — лёгочная инфекция. Об этом сообщил его менеджер Марк Яровный.

С документами была настоящая бюрократическая проблема. Хотя у Яровного была доверенность от матери артиста, врачи долго не хотели отдавать ни историю болезни, ни заключение, ни даже чеки.

Прощание с Пашей пройдёт в храме Петра и Павла в Москве. Там его крестили в детстве. Похоронят рэпера в одежде, в которой он обычно ходил.

Напомним, Паша Техник попал в больницу в марте. Сначала он лежал под капельницей, потом его состояние резко ухудшилось. Его подключили к ИВЛ. 4 апреля стало известно о смерти. Ему было 40 лет. У артиста были проблемы с наркотиками. В 2022 году он уже впадал в кому из-за передозировки.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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