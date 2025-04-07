Минобороны: за ночь сбито 19 дронов ВСУ над тремя регионами России

Минобороны сообщило о новой атаке беспилотников. Сегодня ночью украинские дроны пытались ударить по Крыму, Краснодарскому краю и Брянской области.

Всего сбито 19 БПЛА. Больше всего — 13 — перехвачено над Азовским морем. По одному дрону уничтожено над Крымом и Брянском. Над Краснодарским краем сбили ещё четыре.

Атаки происходят почти ежедневно. Только за одну ночь ранее Россия сбила 49 дронов. ВСУ продолжают нарушать мораторий, атакуя энергетическую инфраструктуру.

Минобороны подчёркивает: Россия со своей стороны соблюдает договорённости.

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