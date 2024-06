На Большом адронном коллайдере передали информацию быстрее скорости света посредством "жутких действий на расстоянии"

Your browser does not support the audio element.

Квантовая запутанность сохраняется между топ-кварками, самыми тяжёлыми из известных фундаментальных частиц, доказали учёные под руководством профессора физики Рочестерского университета Регины Дёминой. Об уникальном эксперименте сообщила команда Компактного мюонного соленоида в Европейском центре ядерных исследований, где проводился эксперимент.

Фото: Homepage of CMS detector of CERN by Julian Williams is licensed under public domain