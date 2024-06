Судя по железным метеоритам, молодая Солнечная система была похожа скорее на пончик, чем на мишень для дартса

Юпитер не пустил к Солнцу метеориты с иридием и платиной, предположили планетологи

Молодая Солнечная система была похожа скорее на пончик, чем на мишень для дартса — к такому выводу пришли американские планетологи, изучившие состав железных метеоритов. Результаты их исследования вышли в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Наблюдения, сделанные с помощью ALMA (Атакамской большой решётки миллиметрового диапазона), системы радиотелескопов в Чили, показывают, что планетарные туманности вокруг других звёзд имеют форму концентрических колец, похожих на мишень для дартса. Логично предположить, что и Солнечная система так же выглядела на заре своего существования.

В железных метеоритах, прилетающих на Землю — хондритах — есть примеси тугоплавких металлов, таких как иридий и платина. По идее, они могли образоваться только вблизи светила при достаточной температуре. Как же их занесло в пояс астероидов между Юпитером и Марсом?

Это вполне возможно, если предположить, что в зачаточном состоянии Солнечная система была в форме пончика, а не мишени для дартса, полагают учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса. По мере расширения "пончика" железистые камни отдалялись от Солнца.

Тогда встаёт ещё один вопрос: почему они не упали обратно? И на него у исследователей есть ответ. "Как только Юпитер сформировался, он, скорее всего, открыл физический разрыв, который захватил иридий и платину во внешнем диске и не позволил им упасть на Солнце. Это объясняет, почему метеориты, образовавшиеся во внешнем диске — углеродистые хондриты и железные метеориты углеродистого типа — имеют гораздо более высокое содержание иридия и платины, чем их аналоги из внутреннего диска", — объяснил планетолог Бидун Чжан из Калифорнийского университета.

"Железные метеориты — это поистине драгоценные камни. Чем больше мы узнаем о железных метеоритах, тем больше они раскрывают тайны рождения нашей Солнечной системы", — заключил он.