Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Джилани: в жару нужно пить много воды
Кинологи рассказали, как нельзя общаться с собакой
Врач Кашух: сезонные ягоды - богатый источник клетчатки
"Авито Недвижимость" заметила рост предложения квартир в аренду на 9,2%
Россиянам назвали минусы ипотеки с низким первым взносом
Шаляпин и Волочкова весело провели время на сеновале
На Солнце произошла мощная вспышка класса M
Диетолог Залетова: чрезмерно жирный соус может испортить полезные макароны
Фрэнсис Форд Коппола выделит от 15 до 20 миллионов долларов на рекламу "Мегаполиса"
Судя по железным метеоритам, молодая Солнечная система была похожа скорее на пончик, чем на мишень для дартса

Юпитер не пустил к Солнцу метеориты с иридием и платиной, предположили планетологи

2:18
Наука

Молодая Солнечная система была похожа скорее на пончик, чем на мишень для дартса — к такому выводу пришли американские планетологи, изучившие состав железных метеоритов. Результаты их исследования вышли в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Юпитер не пустил к Солнцу метеориты с иридием и платиной, предположили планетологи
Фото: PICRYL is licensed under CC0

Наблюдения, сделанные с помощью ALMA (Атакамской большой решётки миллиметрового диапазона), системы радиотелескопов в Чили, показывают, что планетарные туманности вокруг других звёзд имеют форму концентрических колец, похожих на мишень для дартса. Логично предположить, что и Солнечная система так же выглядела на заре своего существования.

В железных метеоритах, прилетающих на Землю — хондритах — есть примеси тугоплавких металлов, таких как иридий и платина. По идее, они могли образоваться только вблизи светила при достаточной температуре. Как же их занесло в пояс астероидов между Юпитером и Марсом?

Это вполне возможно, если предположить, что в зачаточном состоянии Солнечная система была в форме пончика, а не мишени для дартса, полагают учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса. По мере расширения "пончика" железистые камни отдалялись от Солнца.

Тогда встаёт ещё один вопрос: почему они не упали обратно? И на него у исследователей есть ответ. "Как только Юпитер сформировался, он, скорее всего, открыл физический разрыв, который захватил иридий и платину во внешнем диске и не позволил им упасть на Солнце. Это объясняет, почему метеориты, образовавшиеся во внешнем диске — углеродистые хондриты и железные метеориты углеродистого типа — имеют гораздо более высокое содержание иридия и платины, чем их аналоги из внутреннего диска", — объяснил планетолог Бидун Чжан из Калифорнийского университета.

"Железные метеориты — это поистине драгоценные камни. Чем больше мы узнаем о железных метеоритах, тем больше они раскрывают тайны рождения нашей Солнечной системы", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Заключительная подкормка чеснока: когда и как это делать
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова ВСУ сообщают о "тяжёлой обстановке" в Часовом Яре, над РФ сбито более сотни БПЛА Дмитрий Плотников Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Глафира Тарханова назвала дочь редким греческим именем и объяснила, почему всем своим детям даёт необычные имена
Глафира Тарханова назвала дочь редким греческим именем и объяснила, почему всем своим детям даёт необычные имена
Последние материалы
На Солнце произошла мощная вспышка класса M
Диетолог Залетова: чрезмерно жирный соус может испортить полезные макароны
Фрэнсис Форд Коппола выделит от 15 до 20 миллионов долларов на рекламу "Мегаполиса"
Лучшие упражнения, которые помогут стать более гибкими
РИАМО: летом существует риск инфицирования в водоёмах и при укусах насекомых
Пациентка в ЯНАО перенесла удаление двух метров толстого кишечника
Страховщики получили более 170 обращений из-за урагана в Москве
Британские учёные создали мини-модель печени человека
Певица Саша Савельева рассказала, что бережно относится к мужу Кириллу Сафонову
Роспотребнадзор предпринял меры по защите России от холеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников