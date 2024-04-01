Квантовые компьютеры на кутритах вместо кубитов оказались столь же точны

Два многоуровневых квантовых компьютера на принципиально разных платформах считают одинаково точно, выяснили физики экспериментальным путём. О специально для этого разработанном алгоритме сообщила пресс-служба НИТУ МИСИС.
В области квантовых вычислений российские учёные пошли своим путём — применяют в качестве базовых ячеек не двухуровневые кубиты, а многоуровневые кутриты. Такой подход в мире не особо распространён.
До сих пор не было ясно, насколько он хорош. Допускалось, в частности, нарушение симметрии чётности и времени во время определённых типов фазовых переходов при анализе состояния квантовых элементов.
Для проверки точности квантовых вычислений специалисты из НИТУ МИСИС, Российского квантового центра, Физического института РАН (ФИАН) и МФТИ разработали алгоритм, которым протестировали две машины — на 8-кубитном сверхпроводниковом квантовом процессоре в НИТУ МИСИС, и его ионный аналог в ФИАН.
"Мы запустили квантовые алгоритмы на двух совершенно разных физических платформах — сверхпроводящей и ионной — в двух ведущих российских исследовательских центрах. Идентичность результатов указывает на высокую достоверность и воспроизводимость расчетов на разных аппаратных средствах и, конечно, на справедливость квантовых постулатов", — прокомментировал директор ФИАН Николай Колачевский.
По его словам, квантовые компьютеры на кутритах вместо кубитов эффективнее, так как требуют меньшего числа ячеек памяти для той же производительности.
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