Квантовые компьютеры на кутритах вместо кубитов оказались столь же точны

В МИСИС сообщили об эксперименте по оценке точности квантовых компьютеров

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Два многоуровневых квантовых компьютера на принципиально разных платформах считают одинаково точно, выяснили физики экспериментальным путём. О специально для этого разработанном алгоритме сообщила пресс-служба НИТУ МИСИС.

Фото: Rawpixel by U.S. Department of Energy is licensed under CC0

В области квантовых вычислений российские учёные пошли своим путём — применяют в качестве базовых ячеек не двухуровневые кубиты, а многоуровневые кутриты. Такой подход в мире не особо распространён.

До сих пор не было ясно, насколько он хорош. Допускалось, в частности, нарушение симметрии чётности и времени во время определённых типов фазовых переходов при анализе состояния квантовых элементов.

Для проверки точности квантовых вычислений специалисты из НИТУ МИСИС, Российского квантового центра, Физического института РАН (ФИАН) и МФТИ разработали алгоритм, которым протестировали две машины — на 8-кубитном сверхпроводниковом квантовом процессоре в НИТУ МИСИС, и его ионный аналог в ФИАН.

"Мы запустили квантовые алгоритмы на двух совершенно разных физических платформах — сверхпроводящей и ионной — в двух ведущих российских исследовательских центрах. Идентичность результатов указывает на высокую достоверность и воспроизводимость расчетов на разных аппаратных средствах и, конечно, на справедливость квантовых постулатов", — прокомментировал директор ФИАН Николай Колачевский.

По его словам, квантовые компьютеры на кутритах вместо кубитов эффективнее, так как требуют меньшего числа ячеек памяти для той же производительности.