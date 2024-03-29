Загадочное происхождение: что стоит за уникальным составом метеоритного зернышка

Ученые выявили редкую частицу пыли старше Солнца, попавшую в древний метеорит

2:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Ничтожное зернышко внутри антарктического метеорита дало астрономам важный сигнал о своем происхождении до формирования Солнечной системы. В процессе детального анализа они пришли к выводу, что смесь изотопов указывает на то, что это зерно возникло в результате выброса из сверхновой особого типа, которая разбросала в галактике некоторые характерные изотопы. Это открытие опубликовано в The Astrophysical Journal.

Фото: ESA/Hubble & NASA by Judy Schmidt (geckzilla) is licensed under CC BY 4.0

Хотя большинство метеоритов претерпевали изменения, попадая в астероиды, прежде чем быть выброшенными при столкновениях, лишь немногие из них предоставляют нам информацию о материале, который сформировался в Солнечной системе. Эти известные как примитивные метеориты особенно ценны для астрономов. Некоторые из них, вроде метеорита ALH 77307, предлагают дополнительное: мельчайшие частицы, чье экзотическое происхождение раскрывается в их необычном составе.

Когда доктор Николь Невилл, работающая в настоящее время в Космическом центре Джонсона, изучила зернышко внутри метеорита ALH 77307, она осознала его уникальность.

"Материалы, сформированные внутри нашей Солнечной системы, имеют определенные соотношения изотопов — разновидности элементов с разным числом нейтронов. Анализируемая нами частица имеет соотношение изотопов магния, отличающееся от всего, что мы знаем в нашей Солнечной системе", — пояснила Невилл. "Результаты были весьма впечатляющими. Например, самое высокое до этого известное соотношение изотопов магния составляло около 1200. В нашем исследовании значение достигло 3025, что является рекордом".

Большинство предполагаемых предсолнечных зерен, вероятно, происходят от красных гигантов, но некоторые из них своим составом больше напоминают продукты сверхновых. Высокое содержание магния-25 по сравнению с обычным магнием-24 в 2,5 раза позволяет предположить, что это была необычная сверхновая.

Хотя есть альтернативное объяснение происхождения зернышка от новой источниковой сверхновой, Невилл и ее коллеги склоняются к тому, что более вероятно, это была сверхновая типа II, горящая водородом.

"Сверхновые типа II, горящие водородом, были обнаружены сравнительно недавно, примерно в то же время, когда мы анализировали это маленькое зернышко. Применение атомного зонда в нашем исследовании позволяет получить новый уровень детализации, помогая нам понять, как эти звезды формировались", — добавил доктор Дэвид Сакси из Университета Кертина.