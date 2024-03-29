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Влияние таяния ледников в Гренландии и Антарктике на скорость вращения Земли вычислили с точностью до секунд

Глобальное потепление отменило високосную секунду в 2026 году

1:25
Наука

Скорость вращения Земли снижается сильнее, чем ожидалось, из-за таяния ледников в Гренландии и Антарктике. Таковы результаты подсчётов профессора геофизики Калифорнийского университета в Сан-Диего Дункана Агнью, опубликованные в Nature.

Глобальное потепление отменило високосную секунду в 2026 году
Фото: Wikimedia Commons by Andrzej 22 is licensed under public domain

Земля крутится крайне неравномерно с тенденцией к замедлению в долгосрочной перспективе. Для синхронизации астрономического года, за который она делает полный оборот вокруг Солнца, с календарным, периодически добавляются високосные секунды. А иногда и вычитаются — в зависимости от текущих наблюдений.

Ближайшая такая коррекция всемирного координированного времени UTC была запланирована на 2026 год. Однако из-за ускорения таяния ледников в Гренландии и Антарктике планета замедляется в большей степени, чем прогнозировалось. В результате, как вычислил Агнью, вычесть високосную секунду нужно будет только в 2029-м.

Учёный пришёл к выводу, что регулирование UTC придётся, видимо, пересматривать в целом, причём с учётом взаимосвязанности глобального потепления со скоростью вращения Земли.

К слову, до сих пор високосные секунды только прибавлялись, вычитание должно случиться впервые.

Ранее американские геологи заметили, что через 5-7 лет после каждого замедления вращения нашей планеты увеличивается число разрушительных землетрясений.

Новое о вращении Земли
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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