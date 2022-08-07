Земля ускоряет свое вращение

Ученые фиксируют ускорение процесса вращения Земли вокруг своей оси. Это выражается в укорачивании дней, которое незаметно для человека, но весьма ощутимо для компьютерных систем, синхронизирующихся с астрономическими часами.

Чуть более месяца назад Земля зафиксировала самый короткий день с тех пор, как в 1960 годах были созданы чувствительные атомные часы, измеряющие время вращения планеты вокруг ее оси.

Средние сутки составляют 24 часа, или 86 400 секунд.

29 июня 2022 года Земля завершила поворот на своей оси на 1,59 миллисекунды быстрее.

26 июля наша планета едва не повторила этот рекорд, закончив день на 1,5 миллисекунды раньше, чем следовало.

Двумя годами ранее, 19 июля 2020 года, оборот планеты произошел на 14602 миллисекунды меньше.

Эти данные показывают, что Земля "ускорилась" в последние годы:

предыдущие 28 самых коротких дней в истории наблюдений были зарегистрированы в 2020 году.

В чем странность

Статистика "ускорения" земного вращения идет вразрез с долгосрочной тенденцией нашей планеты — замедлением из-за влияния Луны, согласно которому продолжительность дня на Земле в среднем неуклонно растет примерно на 74 тысячные доли секунды в течение миллионов лет:

1, 4 миллиарда лет назад день длился всего 19 часов.

Почему планета ускоряется

Существует несколько гипотез об этом.

Одна из них — климатическая. Согласно ей, таяние ледяных масс в полярных зонах и на горных вершинах несколько меняет форму Земли: она становится более гладкой на полюсах и более выпуклой на экваторе.

Другая гипотеза ссылается на так называемое колебание Чандлера — небольшое периодическое изменение оси вращения Земли, связанное с распределением массы на поверхности, внутренней части, океане и атмосфере.

Российский геофизик Леонид Зотов заявил TimeAndDate, что в период с 2017 по 2020 год этот эффект исчез, что может повлиять на ускорение Земли.

Чем чреваты перемены

Человечество живет по универсальному координированному времени (UTC), скорректированному по часовым поясам. Вращение же земли измеряется астрономическим временем.

Если тенденция "ускорения" сохранится, то, возможно, придется ввести "отрицательную чередующуюся секунду", чтобы компенсировать разницу — по аналогии с "дополнительным днем" — 29 февраля, который синхронизирует 365-дневный календарный год с вращением Земли вокруг Солнца.

Люди, конечно, не чувствуют разницу в миллисекунды между продолжительностью суток. А вот для компьютеров, синхронизирующих свои "часы" и по астрономическому времени тоже, это реальная проблема.

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