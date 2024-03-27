Мозг человека увеличился на 6,6% за 40 лет: ученые назвали последствия этого изменения

Недавнее исследование, проведенное учеными Калифорнийского университета в Дэвисе, обнаружило увеличение объема и поверхности мозга у людей, рожденных в 1970-е годы по сравнению с теми, кто родился в 1930-е годы.
Для этого исследования была использована магнитно-резонансная томография головного мозга на участниках Фрамингемского исследования сердца, начатого в 1948 году во Фремингеме, Массачусетс, США. Это многолетнее исследование включало тысячи участников с возрастом от 30 до 62 лет на момент начала эксперимента.
Главные выводы исследования показали, что объем мозга у людей, родившихся в 1970-е годы, оказался на 6,6 процента больше, чем у тех, кто родился в 1930-е годы. Также установлено увеличение площади поверхности мозга на 15 процентов. Дополнительно было отмечено увеличение белого и серого вещества, а также гиппокампа, сообщает JAMA Neurology.
Исследователи предполагают, что это увеличение размера мозга может способствовать увеличению его резервов и снижению общего риска возрастной деменции.
Эти результаты представляют собой важный шаг в понимании изменений в структуре мозга в течение последнего века и могут иметь значение для дальнейших исследований в области нейробиологии и возрастной патологии.
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