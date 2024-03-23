Оказывается, между этими органами есть связь: канадские ученые обнаружили совместную реакцию мозга и легких при наличии инфекции в последних

Ученые из Университета Калгари обнаружили глубокую связь между респираторными инфекциями и патологиями мозга, которая имеет существенное значение для методов лечения.
В отличие от традиционного представления, согласно которому инфекции в легких и пневмонии вызываются распространением воспалительных молекул через кровь, новое исследование указывает на то, что активация нервной системы в легких играет решающую роль в развитии симптомов болезней. Это открывает новые перспективы для лечения, которое учитывает данную связь.
Однако, на пути к эффективному лечению стоит препятствие в виде биопленки, создаваемой патогенными бактериями в легких. Эта биопленка способствует маскировке бактерий, что затрудняет их обнаружение нервной системой и осложняет применение непосредственного лечения в легких, сообщает Cell.
Эксперименты на мышах дополнительно подтвердили важность данной связи и выявили, что мужские особи более подвержены респираторным инфекциям и их осложнениям по сравнению с женскими. Это открывает дополнительные направления для исследований и разработки индивидуализированных подходов к лечению этих заболеваний в зависимости от пола пациента.
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