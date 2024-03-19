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Открыта жизнь даже там, где её точно не должно быть — возле потухших курильщиков на морском дне

Учёные обнаружили жизнь вокруг неактивных чёрных курильщиков

1:13
Наука

Даже после погасания чёрных курильщиков — глубоководных гидротермальных источников — вокруг них остаётся жизнь, обнаружили учёные. О своём открытии они рассказали в Nature Microbiology.

Учёные обнаружили жизнь вокруг неактивных чёрных курильщиков
Фото: Wikimedia Commons by W.R. Normark, Dudley Foster is licensed under CC0

Международная команда исследователей бороздила пучины Тихого океана на пилотируемом подводном аппарате "Алвин" в 2019 и 2021 годах. Участники экспедиций собирали образцы вокруг активных и потухших курильщиков.

Тёплые потоки из этих источников несут с собой растворённые минералы. При контакте с холодной морской водой они осаждаются в виде трубообразных образований, пригодных для хемосинтеза органических веществ, и становятся, по сути, единственным источником для жизни в этих категорически неблагоприятных для неё условиях.

Раньше считалось, что когда курильщик иссякает, микроорганизмы возле него вымирают. Оказалось, что и вокруг неактивных источников удивительным образом теплится жизнь.

За счёт чего — ещё предстоит установить. Океанские глубины полны загадок. Ранее с помощью того же "Алвина" в метановых источниках на дне нашли червей, хотя жизнедеятельность там в принципе невозможна.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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