Открыта жизнь даже там, где её точно не должно быть — возле потухших курильщиков на морском дне

Учёные обнаружили жизнь вокруг неактивных чёрных курильщиков

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Даже после погасания чёрных курильщиков — глубоководных гидротермальных источников — вокруг них остаётся жизнь, обнаружили учёные. О своём открытии они рассказали в Nature Microbiology.

Фото: Wikimedia Commons by W.R. Normark, Dudley Foster is licensed under CC0

Международная команда исследователей бороздила пучины Тихого океана на пилотируемом подводном аппарате "Алвин" в 2019 и 2021 годах. Участники экспедиций собирали образцы вокруг активных и потухших курильщиков.

Тёплые потоки из этих источников несут с собой растворённые минералы. При контакте с холодной морской водой они осаждаются в виде трубообразных образований, пригодных для хемосинтеза органических веществ, и становятся, по сути, единственным источником для жизни в этих категорически неблагоприятных для неё условиях.

Раньше считалось, что когда курильщик иссякает, микроорганизмы возле него вымирают. Оказалось, что и вокруг неактивных источников удивительным образом теплится жизнь.

За счёт чего — ещё предстоит установить. Океанские глубины полны загадок. Ранее с помощью того же "Алвина" в метановых источниках на дне нашли червей, хотя жизнедеятельность там в принципе невозможна.