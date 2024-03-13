В пучинах океана найдены жуткие черви — им не нужно солнце, а питаются они природным газом

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Учёные нашли новый вид червей в океане у берегов Коста-Рики

1:37
Наука » Экология » Природа

Новый вид глубоководных червей нашли учёные из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете под руководством морского биолога Грега Роуза. Об открытии они рассказали в PLOS One.

Учёные нашли новый вид червей в океане у берегов Коста-Рики
Фото: IG Waterlust

Вообще-то находка была сделана при погружении в пучины близ побережья Коста-Рики ещё в 2009 году, но тогда исследователи не сумели поймать ни одной особи, поэтому вернулись на место обнаружения в 2018-м.

Червям дали название Pectinereis strickrotti — в честь Брюса Стрикротта из Океанографического института Вудс-Хоул, управлявшего подводным аппаратом "Элвин", на котором учёные бороздили мрачные глубины океана. Новый вид стал уже 48-м, открытом в этом месте.

"На данный момент мы обнаружили больше новых видов, чем успеваем назвать и описать. Это просто показывает, сколько неоткрытого биоразнообразия существует", — восхищён Роуз.

P. strickrotti обитают в совершенно непригодных для жизни условиях — на глубине около 1000 метров в полной темноте вокруг источников метана. Так же, как и другие представители семейства, они обладают параподиями — плавниками, на которых есть жабры для дыхания, и скрытыми челюстями, которые выдвигаются для питания.

Пока не совсем ясно, что они там едят. Вероятно, важную роль в их рационе играют бактерии, научившиеся в ходе эволюции перерабатывать метан.

В отличие от похожих видов, открытых ранее, черви слепы, потому что живут глубже, кроме того, у них уникальные репродуктивные характеристики, которые подлежат дальнейшему изучению.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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