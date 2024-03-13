В пучинах океана найдены жуткие черви — им не нужно солнце, а питаются они природным газом

Учёные нашли новый вид червей в океане у берегов Коста-Рики

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Новый вид глубоководных червей нашли учёные из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете под руководством морского биолога Грега Роуза. Об открытии они рассказали в PLOS One.

Фото: IG Waterlust

Вообще-то находка была сделана при погружении в пучины близ побережья Коста-Рики ещё в 2009 году, но тогда исследователи не сумели поймать ни одной особи, поэтому вернулись на место обнаружения в 2018-м.

Червям дали название Pectinereis strickrotti — в честь Брюса Стрикротта из Океанографического института Вудс-Хоул, управлявшего подводным аппаратом "Элвин", на котором учёные бороздили мрачные глубины океана. Новый вид стал уже 48-м, открытом в этом месте.

"На данный момент мы обнаружили больше новых видов, чем успеваем назвать и описать. Это просто показывает, сколько неоткрытого биоразнообразия существует", — восхищён Роуз.

P. strickrotti обитают в совершенно непригодных для жизни условиях — на глубине около 1000 метров в полной темноте вокруг источников метана. Так же, как и другие представители семейства, они обладают параподиями — плавниками, на которых есть жабры для дыхания, и скрытыми челюстями, которые выдвигаются для питания.

Пока не совсем ясно, что они там едят. Вероятно, важную роль в их рационе играют бактерии, научившиеся в ходе эволюции перерабатывать метан.

В отличие от похожих видов, открытых ранее, черви слепы, потому что живут глубже, кроме того, у них уникальные репродуктивные характеристики, которые подлежат дальнейшему изучению.