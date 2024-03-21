Открытие, изменившее наш взгляд на чувствительность к холоду: новые данные шокируют ученых

Люди надевают перчатки во время создания снеговика по одной простой причине: избегая непосредственного контакта с холодом, который может причинить вред. Последние исследования на мышах выявили потенциально важный фактор в этой реакции: белок, известный своей способностью передавать чувствительность к холоду сенсорным нейронам червей.
Новые результаты, опубликованные в Nature Neuroscience, подтверждают, что этот белок играет аналогичную роль у млекопитающих.
Чувство прикосновения, боли и температуры мы воспринимаем благодаря сложной системе нервов, распределенной по всему нашему телу. Исследователи выявили кожные рецепторы, отвечающие за распознавание теплых и горячих стимулов. Однако обнаружение датчиков холода оказалось более сложной задачей.
Несмотря на предложение различных кандидатов, доказательства их функции оказались ограниченными и противоречивыми. Исключением является ионный канал TRPM8, который известен своей ролью в обнаружении "прохлады" ментола и реагировании на низкие температуры.
Этот открытие принесло своим создателям Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2021 году.
Не избавляйтесь от этого сорняка, поскольку он принесёт огромную пользу вашему саду.