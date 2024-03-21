Открытие, изменившее наш взгляд на чувствительность к холоду: новые данные шокируют ученых

Ученые выявили белок, ответственный за ощущение холода

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Люди надевают перчатки во время создания снеговика по одной простой причине: избегая непосредственного контакта с холодом, который может причинить вред. Последние исследования на мышах выявили потенциально важный фактор в этой реакции: белок, известный своей способностью передавать чувствительность к холоду сенсорным нейронам червей.

Фото: Own work by Daniel Schwen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Новые результаты, опубликованные в Nature Neuroscience, подтверждают, что этот белок играет аналогичную роль у млекопитающих.

Чувство прикосновения, боли и температуры мы воспринимаем благодаря сложной системе нервов, распределенной по всему нашему телу. Исследователи выявили кожные рецепторы, отвечающие за распознавание теплых и горячих стимулов. Однако обнаружение датчиков холода оказалось более сложной задачей.

Несмотря на предложение различных кандидатов, доказательства их функции оказались ограниченными и противоречивыми. Исключением является ионный канал TRPM8, который известен своей ролью в обнаружении "прохлады" ментола и реагировании на низкие температуры.

Этот открытие принесло своим создателям Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2021 году.