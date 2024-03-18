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Откровение исследователей: почему снег хрустит при ходьбе. Дело в тысячах мелких кристаллов

LiveScience: снег хрустит из-за одновременного разрушения тысяч ледяных кристаллов

Наука

Работа американских учёных позволила раскрыть суть того, почему снег при ходьбе издаёт хрустящий звук.

LiveScience: снег хрустит из-за одновременного разрушения тысяч ледяных кристаллов
Фото: camptocamp.org by dahu1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно исследованию, проведённому экспертами из Массачусетского технологического института и цитируемому порталом LiveScience, этот характерный звук возникает в результате одновременного разрушения сложной структуры снежного покрова, состоящей из множества микроскопических кристаллов.

Ещё одним фактором, влияющим на происхождение этого звука, согласно авторам исследования, является температура окружающей среды. Чем холоднее на улице, тем громче звучит хруст снега. При близких к нулю температурах на ледяных кристаллах формируется слой воды, что приводит к тому, что разрушение происходит почти беззвучно.

Также упоминается, что схожий механизм происходит и со скрипом мокрого песка.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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