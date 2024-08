Новая таблетка для похудения: уникальная формула NN обещает удивительные результаты

Датские фармацевты создали новый, эффективный препарат от ожирения

Первые результаты небольшого исследования, представленные датским фармацевтическим гигантом Novo Nordisk (NN) о его новой экспериментальной таблетке для похудения, показывают потенциальное увеличение эффективности в два раза по сравнению с аналогами Ozempic и Wegovy, информирует издание The Local.

Согласно данным первого этапа исследования, проведенного компанией, препарат NN способствовал снижению веса на 13 процентов за три месяца.

Предыдущие исследования указывали, что препараты Ozempic и Wegovy приводят к потере веса примерно на шесть процентов за тот же период. Однако эксперты отмечают, что требуются дополнительные исследования для оценки долгосрочной эффективности и безопасности препарата NN.

В отличие от других препаратов семаглутида, таких как Ozempic, Wegovy и Mounjaro, препарат NN принимается в форме таблеток, а не в виде инъекций. Подобно этим препаратам, NN имитирует гормон GLP-1, который снижает аппетит, а также амилин.

Ожидается, что результаты испытаний препарата NN будут доступны примерно в следующем году.

Novo Nordisk «Ново Нордиск» — датская фармацевтическая компания.

