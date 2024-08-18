Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Теперь точно под рукой: в КНР презентовали сверхтонкий планшет со встроенным ИИ
Ревматоидный артрит повышает риск развития онкологии лёгких почти на 50%
Будет ли работающий самозанятый инвалид получать более высокую пенсию по достижении пенсионного возраста
Актёр Роберт Де Ниро отпраздновал своё 81-летие прыжком с десятиметровой яхты
Lloyd: теневой флот представляет угрозу безопасности экологии
Злоупотребление шампанским при беременности грозит смертью плода — хирург
Выход Sumerian Six на PC намечен на начало сентября
Врач Гинзбург назвал продукты, которые снижают холестерин и риски инфаркта
Существуют ли отличия в формировании страховой пенсии у многодетных матерей?

Новая таблетка для похудения: уникальная формула NN обещает удивительные результаты

Датские фармацевты создали новый, эффективный препарат от ожирения
1:15
Наука

Первые результаты небольшого исследования, представленные датским фармацевтическим гигантом Novo Nordisk (NN) о его новой экспериментальной таблетке для похудения, показывают потенциальное увеличение эффективности в два раза по сравнению с аналогами Ozempic и Wegovy, информирует издание The Local.

Датские фармацевты создали новый, эффективный препарат от ожирения
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова, , CC BY-SA 4.0

Согласно данным первого этапа исследования, проведенного компанией, препарат NN способствовал снижению веса на 13 процентов за три месяца.

Предыдущие исследования указывали, что препараты Ozempic и Wegovy приводят к потере веса примерно на шесть процентов за тот же период. Однако эксперты отмечают, что требуются дополнительные исследования для оценки долгосрочной эффективности и безопасности препарата NN.

В отличие от других препаратов семаглутида, таких как Ozempic, Wegovy и Mounjaro, препарат NN принимается в форме таблеток, а не в виде инъекций. Подобно этим препаратам, NN имитирует гормон GLP-1, который снижает аппетит, а также амилин.

Ожидается, что результаты испытаний препарата NN будут доступны примерно в следующем году.

Уточнения

Novo Nordisk «Ново Нордиск» — датская фармацевтическая компания.

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30. == Литература == Берштейн, Лев. Ожирение и рак : о чем «говорят» экзосомы? / Лев Берштейн, Анастасия Малек // Природа : журн. — 2018. — № 6. Jayedi, Ahmad. Central fatness and risk of all cause mortality : systematic review and dose-response meta-analysis of 72 prospective cohort studies : [англ.] / Ahmad Jayedi, Sepideh Soltani, Mahdieh Sadat Zargar … [et al.] // BMJ : журн. — 2020. — No. 370. — M3324. — doi:10.1136/bmj.m3324. — PMID 32967840. — PMC 7509947.

Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Яблочный пирог с крошкой: рецепт из детства
Тот самый бабушкин яблочный пирог: рассыпчатое песочное тесто и много сочной начинки
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Как приготовить вкусные и воздушные творожники дома: простой пошаговый рецепт
На выставке "Армия-2024" представили дрон с возможностью подвеса ФАБ-250 Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом
Капитал оценивается в 239 миллиардов долларов: назван богатейший на планете человек
Капитал оценивается в 239 миллиардов долларов: назван богатейший на планете человек
Последние материалы
Lloyd: теневой флот представляет угрозу безопасности экологии
Злоупотребление шампанским при беременности грозит смертью плода — хирург
Выход Sumerian Six на PC намечен на начало сентября
Существуют ли отличия в формировании страховой пенсии у многодетных матерей?
Врач Гинзбург назвал продукты, которые снижают холестерин и риски инфаркта
На выставке "Армия-2024" представили дрон с возможностью подвеса ФАБ-250
В Курске повышают цены на жильё
99% людей делают это неправильно! Как легко и эффективно заточить секатор
Диетолог Голубенко: чтобы убрать из курицы антибиотики, нужно снять с неё кожу и сделать ещё две вещи
Завершились съёмки фильма "Достать ножи 3" с Дэниелом Крейгом в главной роли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.