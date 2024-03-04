"Википедия" будет заблокирована за превращение в "колодец с отравленной водой"

«Википедию» могут заблокировать в России за распространение информации о VPN, что запрещено с 1 марта, предупредил в воскресенье зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своём телеграм-канале.
Там есть целая статья, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует их применять, возмутился народный избранник.
«Законные основания для блокировки «Википедии» есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей», – заключил он.
В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступая с лекцией на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, высказала опасения, что «в какой-то момент "Википедия" может превратиться в колодец с отравленной водой».
«Чем больше появляется ложной информации, тем больше она имеет свойства накапливаться и аккумулироваться на электронных носителях», – пояснила она.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.