"Википедия" будет заблокирована за превращение в "колодец с отравленной водой"

В Госдуме предупредили о возможной блокировке "Википедии"

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии Интернет

«Википедию» могут заблокировать в России за распространение информации о VPN, что запрещено с 1 марта, предупредил в воскресенье зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своём телеграм-канале.

Фото: Wikimedia Commons by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz) is licensed under CC BY-SA 3.0

Там есть целая статья, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует их применять, возмутился народный избранник.

«Законные основания для блокировки «Википедии» есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей», – заключил он.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступая с лекцией на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, высказала опасения, что «в какой-то момент "Википедия" может превратиться в колодец с отравленной водой».

«Чем больше появляется ложной информации, тем больше она имеет свойства накапливаться и аккумулироваться на электронных носителях», – пояснила она.