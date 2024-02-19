IT-эксперт разъяснил, кому с 1 марта перекроют VPN, и предупредил, что будет за нарушение запрета

IT-эксперт Мясоедов допустил использование VPN после запрета 1 марта

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

С введением с 1 марта запрета на популяризацию VPN сама технология останется доступной, сообщил директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов агентству "Прайм" в понедельник.

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Специалист напомнил, зачем вообще нужен VPN. Он маскирует реальное географическое положение пользователя, что позволяет обходить блокировки сайтов и программного обеспечения.

После вступления в силу ограничений на распространение информации о VPN (некоторые ресурсы, к слову, уже поспешили её превентивно удалить) сама технология останется, и ей можно будет безнаказанно пользоваться.

Но — не нужно. "Такие запреты могут быть оправданы в условиях давления, которое оказывается на нашу страну", — объяснил эксперт.

Он убеждён, что такие ограничения идут на пользу россиянам, защищая их от ненужной или вредной информации.

Ранее эксперт по кибербезопасности и специалист по IT Алексей Курочкин предупредил о технической невозможности полной блокировки VPN.