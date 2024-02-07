"Откроют новые сервера и обойдут блокировку". Почему невозможно полностью запретить работу VPN в России? Ответил IT-эксперт Курочкин

Специалист по IT Курочкин усомнился в возможности полностью заблокировать работу VPN в России

2:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Полностью заблокировать VPN-сервисы в России невозможно. Об этом Pravda.Ru заявил эксперт по кибербезопасности и специалист по IT Алексей Курочкин.

Фото: commons.wikimedia.org by Florian Hirzinger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Совсем заблокировать VPN как технологию невозможно. Более того, все это крупные VPN-сервисы. Как блокируются? Они заблокируют сервера. Как сейчас сайты блокируют. Любой сервис, любой сайте — это сервер в Интернете. У него есть адрес. Роскомнадзор ставит на блокировку список заблокированных ресурсов и для пользователей, провайдеров становится недоступным это сервис. Соответственно, все эти крупные сервисы потеряют клиентов, потеряют деньги. Там же всегда вы начинаете бесплатно, а потом если ты хочешь быстрее, лучше без ограничений, без рекламы заплатить денежку", — сказал он.

По его словам, создатели VPN-сервисов "начнут открывать новые сервера, блокировки обходить". Роскомнадзор опять их найдет, опять заблокирует.

"И будет постоянная тягомотина. А совсем заблокировать никто запретить не может. Допустим, VPN-сервер вы можете сами себе поднять. У вас есть друг в Беларуси. Вы ему ставите компьютер домой. Там ничего не заблокировано. И ставите VPN-сервис. Ваш телефон, ваш компьютер соединяется с этим компьютером там и вы практически сидите в Интернете из Беларуси. Точно так же с любой страной Европы. Все, что угодно. И это вообще никто никогда не найдет, никогда не запретит. Понятно, что это станет неудобнее", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о полном запрете VPN-сервисов в России нет. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о невозможности полностью заблокировать VPN-сервисы. Она подчеркнула, что полностью ограничить их работу в России технически и физически невозможно. Перед этим стало известно, что в России с 1 марта запретят популяризацию VPN-сервисов. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, эта мера позволит сохранить личные данные пользователей. Также он сообщил, что о полном запрете VPN «речь пока не идет».