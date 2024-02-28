В поисках "узких мест" Роскомнадзор обвалил интернет и разблокировал запрещённые соцсети

Депутат Ткачёв признал вину Роскомнадзора в сбое Рунета 27 февраля

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии Интернет

Массовый сбой в Рунете 27 февраля стал результатом действий Роскомнадзора, признал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачёв во вторник.

Фото: Дума ТВ

По его словам, специалисты ведомства работали над предотвращением доступа к заблокированным в России ресурсам в обход запретов, и возникла нештатная ситуация.

"Происходит ряд перенастроек у систем Роскомнадзора, и в рамках этих перенастроек ряд систем могут условно падать", — пояснил депутат.

По его словам, сейчас РКН изучает возможные пути обхода блокировок, чтобы перекрыть их.

"Роскомнадзор провёл эту проверку для того, чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов", — заключил Ткачёв.

Днём 27 февраля наблюдались массовые сбои в работе Telegram и других мессенджеров, причём не только на территории РФ. Одновременно многие пользователи с удивлением обнаружили, что могут зайти в запрещённый в России Instagram без VPN. При этом ни Минцифры, ни крупные провайдеры проблему не признали, заявив, что всё работает в обычном режиме.