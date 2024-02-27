Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram. Не работает в ряде стран

Сбой работы Telegram произошел сразу в нескольких странах

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии Интернет

Сбои в работе Telegram отмечаются в России, Казахстане и Кыргызстане. Информацию подтверждает сервис Brand Analitycs.

Фото: flickr.com by Ulises Hernandez Pino/Corporación ApropiACYT is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Ошибки в работе приложения коснулись iOS, Android и десктопной версии. Больше всего сообщений об ошибках поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Иркутска и Пензы. В Казахстане о функциональных сбоях приложения сообщили в Астане, Алматы и Караганде. На работу Telegram также жалуются пользователи в Бишкеке.

Проблемы с работой мессенджера подтвердили в Центре мониторинга и управления сетью. Причины возникших неполадок не называются.

Отметим, что подобный масштабный сбой в работе Telegram произошел 18 февраля, когда на функциональность мессенджера поступили жалобы из России, США и Японии.

https://rutube.ru/video/9fbfb1255c8bcc388dd20107df1034be/?r=wd