Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram. Не работает в ряде стран

Сбои в работе Telegram отмечаются в России, Казахстане и Кыргызстане. Информацию подтверждает сервис Brand Analitycs.
Ошибки в работе приложения коснулись iOS, Android и десктопной версии. Больше всего сообщений об ошибках поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Иркутска и Пензы. В Казахстане о функциональных сбоях приложения сообщили в Астане, Алматы и Караганде. На работу Telegram также жалуются пользователи в Бишкеке.
Проблемы с работой мессенджера подтвердили в Центре мониторинга и управления сетью. Причины возникших неполадок не называются.
Отметим, что подобный масштабный сбой в работе Telegram произошел 18 февраля, когда на функциональность мессенджера поступили жалобы из России, США и Японии.
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