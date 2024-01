Открытие польских учёных: раки-отшельники прячутся в пластиковые крышки

Раки-отшельники всё чаще используют пластиковый мусор в качестве панцирей, заметили учёные из Варшавского университета. Результаты их наблюдений обнародовал Science of The Total Environment.

Фото: Science of The Total Environment by Shawn Miller via Z. Jagiello et al. is licensed under CC BY 4.0 DEED