Открытие польских учёных: раки-отшельники прячутся в пластиковые крышки

Раки-отшельники стали использовать мусор вместо панцирей, заметили учёные

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Раки-отшельники всё чаще используют пластиковый мусор в качестве панцирей, заметили учёные из Варшавского университета. Результаты их наблюдений обнародовал Science of The Total Environment.

Фото: Science of The Total Environment by Shawn Miller via Z. Jagiello et al. is licensed under CC BY 4.0 DEED

Несмотря на экзоскелет и хитиновый панцирь, эти членистоногие снаружи достаточно мягкие и беззащитные. Но они не выращивают свой твёрдый панцирь, а заселяются в оставленный другими ракообразными.

С ростом загрязнения Мирового океана в этом качестве всё чаще стал использоваться мусор, как правило — пластиковый. По результатам изучения 29 тысяч фото раков-отшельников в соцсетях исследователи установили, что 10 из 16 видов наземных крабов-отшельников по всему тропическому поясу от Африки до Центральной Америки применяют как защиту отходы человеческой жизнедеятельности.

85% раков теперь живут в пластиковых крышках, остальные — в металлических или стеклянных отходах, а некоторые даже приспособили вместо панцирей трубы и лампочки.

Авторы работы не спешат с паническими выводами. Наоборот, пластиковый удобнее для обитателей морских пучин — он мягче и помогает лучше маскироваться в загрязнённой среде. Единственная опасность — риск застрять, особенно в бутылках: зачастую раки-отшельники погибают, не сумев выбраться.