Россияне жалуются на массовые сбои в WhatsApp и Telegram

Пользователи Telegram в разных регионах РФ жалуются на его работу, передаёт в среду ТАСС со ссылкой на специализированный сервис Сбой.РФ.
Больше всего таких сообщений поступает из Новосибирской области (35%), Хабаровского края (19%) и Москвы (11%).
Самые распространённые жалобы по данным Downradar:
Жители Хабаровского и Приморского краёв, Новосибирской области и Москвы также жаловались на проблемы с WhatsApp (8900 отчётов на Сбой.РФ) и Viber (1600).
Эксперты ранее объяснили, что Роскомнадзор научился локально блокировать мессенджеры.
Косвенно это подтвердил замглавы якутского минцифры Андрей Суслов — по его словам, причиной ограничения доступа к Telegram в республике стали "профилактические работы, согласованные с Роскомнадзором".
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