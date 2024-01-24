Россияне жалуются на массовые сбои в WhatsApp и Telegram

ТАСС сообщил о сбоях в работе Telegram

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии Интернет

Пользователи Telegram в разных регионах РФ жалуются на его работу, передаёт в среду ТАСС со ссылкой на специализированный сервис Сбой.РФ.

Фото: Shutterstock

Больше всего таких сообщений поступает из Новосибирской области (35%), Хабаровского края (19%) и Москвы (11%).

Самые распространённые жалобы по данным Downradar:

общий сбой — 58%,

не грузятся чаты — 16%,

не запускается приложение — 11%,

не отправляются видеосообщения — 5%.

Жители Хабаровского и Приморского краёв, Новосибирской области и Москвы также жаловались на проблемы с WhatsApp (8900 отчётов на Сбой.РФ) и Viber (1600).

Эксперты ранее объяснили, что Роскомнадзор научился локально блокировать мессенджеры.

Косвенно это подтвердил замглавы якутского минцифры Андрей Суслов — по его словам, причиной ограничения доступа к Telegram в республике стали "профилактические работы, согласованные с Роскомнадзором".