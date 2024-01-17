Роскомнадзор закроет цифровые границы страны

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Эксперты объяснили приказ Роскомнадзора о геолокации IP-адресов

1:54
Наука » Технологии » Интернет

С сентября Роскомнадзор обяжет операторов предоставлять данных геолокации IP-адресов, следует из проекта изменений в приказ ведомства, появившегося на портале проектов нормативных актов в понедельник.

Эксперты объяснили приказ Роскомнадзора о геолокации IP-адресов
Фото: Известия by Сергей Коньков

Перечень передаваемой в РКН информации от провайдеров, регламентируемый документом от 31 июля 2019 года, хотят дополнить географическим расположением IP-сетей.

"На основе предоставляемых данных будет сформирована доверенная база данных геолокации IP-адресов в России", — указано в пояснительной записке к проекту.

Это, по мнению специалистов ведомства, должно помочь в борьбе с DDoS-атаками.

Но и не только: создание базы "позволит привести цифровую границу государства в соответствие с физическими границами РФ", добавляется в записке.

Роскомнадзор хочет полностью контролировать фильтрацию и маршрутизацию трафика в РФ, полагает президент Ассоциации операторов кабельного телевидения "Макател" Алексей Амелькин. Сейчас это невозможно, потому что российские IP выделяются одним из пяти мировых интернет-регистраторов RIPE NCC, расположенным в Нидерландах.

Эта мера призвана облегчить локальные блокировки различных сервисов, уверен источник Forbes в одном из операторов. Он напомнил, как во время беспорядков в Махачкале был ограничен доступ к Telegram на юге РФ.

Подтверждением его словам может служить новость о массовых сбоях WhatsApp в России 17 января. Больше половины сообщений о проблемах с мессенджером пришло из Башкортостана.

Технических сложностей закрытие цифровых границ не вызовет, считает гендиректор оператора "Комфортел" Дмитрий Петров. Но проблем провайдерам прибавит: им придётся переписать ряд своих служебных задач, скорректировать работу биллинговых систем, то есть провести непростую работу.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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