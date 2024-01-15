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Британские учёные объяснили, откуда на Луне титан

Найдено объяснение необычному составу лунной лавы

1:02
Наука » Экология » Космос

Европейские планетологи поняли наконец, почему в лунной лаве так много титана, сообщила пресс-служба Бристольского университета (Великобритания).

Найдено объяснение необычному составу лунной лавы
Фото: Legion Media

Загадка эта мучила учёных с тех самых пор, как американские астронавты привезли с Луны образцы тамошней лавы. Анализы показали, что соединений титана в её составе гораздо больше, чем должно быть по расчётам.

Как только теперь поняли геохимики, на состав пород повлияли долгие химические взаимодействия между лунной мантией и кристаллами ильменита и других минералов, произошедшие в процессе их подъёма из самых недр нашего спутника 3,5 миллиарда лет назад.

"Мы рады тому, что нам удалось разрешить эту дилемму", — признался профессор Бристольского университета Тим Эллиотт.

По его словам, свои выводы учёные обосновали многочисленными

высокотемпературными экспериментами в лаборатории с земными расплавленными камнями схожего состава и передовыми изотопными анализами лунной магмы.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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