"Фобос": На Солнце 14 декабря произошла сильнейшая вспышка за последние шесть лет

На Солнце зафиксировали большую вспышку. Такой мощности вспышек не наблюдалось в последние шесть лет, как сообщает центр погоды "Фобос", её мощность достигла Х2,8.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0