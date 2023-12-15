"Фобос": На Солнце 14 декабря произошла сильнейшая вспышка за последние шесть лет

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

На Солнце зафиксировали большую вспышку. Такой мощности вспышек не наблюдалось в последние шесть лет, как сообщает центр погоды "Фобос", её мощность достигла Х2,8.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Специалисты отметили, что вспышка была зафиксирована в четверг 14 декабря, около 20:00 по московскому времени. В последний раз подобные вспышки можно было увидеть в 2017 году.

Отмечается, что вспышка стала самой мощной за этот год.

Специалисты выделили, что такие явления всегда предвещают магнитные бури Следующая вспышка прогнозируется 16 декабря.

Кроме того, метеозависимым россиянам надо учесть, что завтра, 16 декабря, на Землю обрушится мощнейшая магнитная буря.