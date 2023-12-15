"Фобос": На Солнце 14 декабря произошла сильнейшая вспышка за последние шесть лет

На Солнце зафиксировали большую вспышку. Такой мощности вспышек не наблюдалось в последние шесть лет, как сообщает центр погоды "Фобос", её мощность достигла Х2,8.
Специалисты отметили, что вспышка была зафиксирована в четверг 14 декабря, около 20:00 по московскому времени. В последний раз подобные вспышки можно было увидеть в 2017 году.
Отмечается, что вспышка стала самой мощной за этот год.
Специалисты выделили, что такие явления всегда предвещают магнитные бури Следующая вспышка прогнозируется 16 декабря.
Кроме того, метеозависимым россиянам надо учесть, что завтра, 16 декабря, на Землю обрушится мощнейшая магнитная буря.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".