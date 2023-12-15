Метеозависимым россиянам надо учесть, что завтра, 16 декабря, на Землю обрушится мощнейшая магнитная буря.
Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает "Российская газета" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
Ранее Национальное управление океанических и атмосферных исследований США зафиксировало на Солнце вспышку интенсивностью Х2,8. Подобные волнения на небесном светиле стали самыми сильными с 2017 года.
"Такие активные события на нашем светиле часто становятся прологом к магнитным бурям, ближайшая из которых ожидается в предстоящую субботу", — предупреждают специалисты "Фобоса".
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".