Магнитная буря обрушится на Землю 16 декабря

Метеозависимым россиянам надо учесть, что завтра, 16 декабря, на Землю обрушится мощнейшая магнитная буря.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает "Российская газета" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Ранее Национальное управление океанических и атмосферных исследований США зафиксировало на Солнце вспышку интенсивностью Х2,8. Подобные волнения на небесном светиле стали самыми сильными с 2017 года.

"Такие активные события на нашем светиле часто становятся прологом к магнитным бурям, ближайшая из которых ожидается в предстоящую субботу", — предупреждают специалисты "Фобоса".

О магнитных бурях. Что делать во время магнитных бурь?