Американские ученые из Технологического института штата Джорджия провели успешные испытания системы мобильных камер, управляемых алгоритмом, направленным на снижение уличной преступности.
Специалисты обучили нейросеть, используя данные о преступлениях в городе Уорнер-Робинс, с населением 66 тыс. человек. Анализ полицейских данных показал, что криминальная активность в городе имеет тенденцию к перемещению в пространстве. Ученые использовали полученные данные о вероятных местах будущих правонарушений, перемещая интеллектуальные камеры в новые локации, сообщает "Газета.Ru".
Эксперимент продолжался три месяца, в течение которых видеонаблюдение в Уорнер-Робинс привело к снижению количества нападений и краж со взломом на 20%.
Исследователи считают, что подобные технологии могут быть эффективным инструментом в борьбе с преступностью в городах и регионах с ограниченными ресурсами, учитывая совместимость разработанной нейросети с существующими системами уличного видеонаблюдения.
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