Ученые доказали эффективность использования ИИ в борьбе с преступностью

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Технологического института штата Джорджия провели успешные испытания системы мобильных камер, управляемых алгоритмом, направленным на снижение уличной преступности.

Фото: Openverse by mikemacmarketing is licensed under CC BY 2.0

Специалисты обучили нейросеть, используя данные о преступлениях в городе Уорнер-Робинс, с населением 66 тыс. человек. Анализ полицейских данных показал, что криминальная активность в городе имеет тенденцию к перемещению в пространстве. Ученые использовали полученные данные о вероятных местах будущих правонарушений, перемещая интеллектуальные камеры в новые локации, сообщает "Газета.Ru".

Эксперимент продолжался три месяца, в течение которых видеонаблюдение в Уорнер-Робинс привело к снижению количества нападений и краж со взломом на 20%.

Исследователи считают, что подобные технологии могут быть эффективным инструментом в борьбе с преступностью в городах и регионах с ограниченными ресурсами, учитывая совместимость разработанной нейросети с существующими системами уличного видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Бразилии парламент одобрил закон, написанный чат-ботом.