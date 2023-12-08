В Бразилии парламент одобрил закон, написанный чат-ботом

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Парламентарии Бразилии проголосовали за закон, который написал искусственный интеллект.

Фото: Mike MacKenzie www.flickr. com/photos/mikemacmarketing/30212411048/

В Бразилии местный парламент одобрил закон, автором которого является чат-бот. Во время голосования представители правительства Бразилии не знали, что законопроект составила нейросеть.

Это был незначительный законопроект, который касается технических вопросов. Это первый опыт привлечения ИИ к законотворческим процессам в истории человечества.

Ранее Мария Шукшина раскритиковала нейросеть, которая сочинила сказку для Владимира Путина.