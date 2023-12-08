Парламентарии Бразилии проголосовали за закон, который написал искусственный интеллект.
В Бразилии местный парламент одобрил закон, автором которого является чат-бот. Во время голосования представители правительства Бразилии не знали, что законопроект составила нейросеть.
Это был незначительный законопроект, который касается технических вопросов. Это первый опыт привлечения ИИ к законотворческим процессам в истории человечества.
Ранее Мария Шукшина раскритиковала нейросеть, которая сочинила сказку для Владимира Путина.
Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.