Синоптик назвал предельный срок прогнозов погоды

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Максимальная продолжительность прогноза погоды при условии его приемлемой достоверности не превышает 7-10 дней. Такие данные привёл ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус в интервью журналу "Страсти".

Фото: РИА Новости by Антон Денисов

По его словам, современная вычислительная техника на службе у синоптиков позволила несколько улучшить прогнозирование, но — не сильно.

"За эти 40 лет, что я в профессии, срок действительно изменился. Если раньше мы говорили о том, что прогноз на 3-4 дня — это предел, сейчас мы можем говорить о том, что неделя — десять дней — это уверенный срок", — рассказал специалист.

В интернете и СМИ встречаются и более длительные прогнозы, но их достоверность не выдерживает никакой критики.

"Есть ещё прогнозы месячные и на сезон. Лично я такие прогнозы очень не люблю", — признался Михаил Владимирович.

Это не означает, что от услуг синоптиков можно отказаться. Выбирать не приходится — предсказать погоду по народным приметам, по словам Леуса, и вовсе невозможно.