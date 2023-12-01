Синоптик перечислил реально работающие приметы о погоде

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Погоду невозможно предсказать по приметам. Только две детали можно подмечать, чтобы попробовать сделать самостоятельный прогноз, — о них рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Фото: Пикабу

Прежде всего, это широко известная примета о птицах, которые низко летают к дождю.

"Да, это работает, — подтвердил специалист. — Перед дождём повышается влажность воздуха, поэтому насекомые становятся более тяжёлыми и они летают ближе к земле. А птицы летают там, где их кормят — там, где насекомые. То есть тоже ближе к земле".

Ещё одна вполне рабочая примета — про дым, струящийся вертикально вверх.

"Если дым идёт строго вверх из трубы и не рассеивается, значит, мы находимся в зоне антициклона и это образование достаточно стабильное, в ближайшее время погода не изменится", — объяснил синоптик журналу "Страсти". "А приметы вроде "если на Михайлов день выпал снег, значит через 40 дней тоже будет снег, или холодная Пасха обещает теплое лето" — не работают", — заключил Леус.