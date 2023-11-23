Как считают специалисты, на сегодняшний день в России потребность здравоохранения в препаратах плазмы крови удовлетворена лишь на 10%. Решить эту проблему помогут исследователи Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет) и Самарской областной клинической станции переливании крови. Они разрабатывают новые отечественные препараты из донорской плазмы.
Плазма – жидкая часть крови, которая необходима для перемещения ее элементов и составляет более половины объема крови в организме.
"Ключевая задача при разработке таких лекарственных препаратов – точно определить содержание и влияние не только целевых, но и нецелевых компонентов, таких как ионы и микроэлементы, также оказывающих существенное воздействие на организм", – рассказал декан физического факультета Самарского университета Игорь Платонов.
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