Ученые из Самары разрабатывают препарат из донорской плазмы крови

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Как считают специалисты, на сегодняшний день в России потребность здравоохранения в препаратах плазмы крови удовлетворена лишь на 10%. Решить эту проблему помогут исследователи Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет) и Самарской областной клинической станции переливании крови. Они разрабатывают новые отечественные препараты из донорской плазмы.

Фото: пресс-служба Департамента по связям с общественностью Heavenly Culture

Плазма – жидкая часть крови, которая необходима для перемещения ее элементов и составляет более половины объема крови в организме.

"Ключевая задача при разработке таких лекарственных препаратов – точно определить содержание и влияние не только целевых, но и нецелевых компонентов, таких как ионы и микроэлементы, также оказывающих существенное воздействие на организм", – рассказал декан физического факультета Самарского университета Игорь Платонов.