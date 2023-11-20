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Учёные Австралии призвали признать грудное вскармливание трудовой деятельностью

2:27
Наука » Экология » Человек

Для достижения гендерного равенства учёные считают необходимым, чтобы государство рассматривало грудное вскармливание как трудовую деятельность. Эта точка зрения была представлена в материале журнала The Conversation.

Учёные Австралии призвали признать грудное вскармливание трудовой деятельностью
Фото: "Pregnancy" by Thomás is licensed under CC BY 2.0.

Исследователи охарактеризовали "штраф за материнство" как уменьшение доходов женщин после рождения ребенка, иногда достигающее 55% и более. В своем новом отчёте австралийские ученые предложили рекомендации по снижению экономического неравенства среди молодых матерей, включая увеличение оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком и обеспечение доступного дошкольного образования. Однако авторы статьи, опубликованной в научном журнале Frontiers in Public Health, утверждают, что борьба с "штрафом за материнство" не будет эффективной без поддержки грудного вскармливания.

Многие женщины прекращают грудное вскармливание раньше, чем рекомендуется, выбирая работу. Они часто заменяют грудное молоко смесью, так как не могут взять ребенка с собой на работу, а сцеживание требует дополнительного времени. Кроме того, многие компании не поощряют грудное вскармливание на рабочем месте, что ставит под угрозу женщин, настаивающих на этом, их зарплату и карьерный рост.

Ученые приводят в пример опыт Норвегии, где грудное вскармливание рассматривается как инвестиция в будущее общество. Матерям предоставляется оплачиваемый перерыв для кормления грудью продолжительностью один час в день, а на рабочих местах создают специальные помещения. Кроме того, в Норвегии широко распространено грудное вскармливание в общественных местах, что позволяет женщинам избежать необходимости искать укрытие.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить детей грудью в течение двух и более лет и исключительно грудным молоком в течение первых шести месяцев. Это снижает риск опасных инфекций и госпитализаций у младенцев, а в долгосрочной перспективе — риск рака молочной железы и яичников у женщин, а по некоторым данным — и диабета второго типа. Признание грудного вскармливания продуктивным трудом и его учет в политике и бюджете, по мнению ученых, принесет пользу не только женщинам, но и обществу в целом.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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