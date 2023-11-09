Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РФ построит в Казахстане три ТЭЦ
Поставщики чая предупреждают о грядущем повышении цен на напиток
"Свет и тьма в каждом": в театре "Модерн" пройдут премьерные показы спектакля Юрия Грымова "Иуда?"
Зеленский рассказал о перспективах отношений с Россией: "Всё общее сгорело вместе с нашими домами"
Сексолог перечислила продукты, которые повышают либидо у мужчин
Госдума отложила на год вопрос о компенсации вкладов Союза ССР в Сбербанке
Украинские власти отрицают существование русского национального меньшинства в стране
Сквер имени Жириновского появится в Чебоксарах
В Британии рассказали о недовольстве Зеленским в ВСУ

Первый образец с астероида Бенну может дать отгадку тайны о происхождении живого

3:23
Наука

Астероид, представляющий угрозу Земле, может быть последней вещью, которую вы хотели бы видеть, если он не находится в музее.

Первый образец с астероида Бенну может дать отгадку тайны о происхождении живого
Фото: openverse by europeanspaceagency is licensed under CC BY-SA 2.0

3 ноября, Национальный музей естественной истории Смитсоновского института впервые публично представил образец, собранный с астероида Бенну, который НАСА считает "потенциально опасным объектом".

Этот образец, весом от 100 до 250 граммов, состоит из каменистого космического материала и был собран космическим кораблем OSIRIS-REx. Он считается содержащим некоторые из ранних предшественников жизни и является первым образцом космического материала, когда-либо привезенным на Землю НАСА.

Ученые НАСА обнаружили этот образец впервые 11 октября после его возвращения на Землю на борту капсулы OSIRIS-REx, которая достигла скорости до 43 000 км/ч после семилетнего путешествия на расстояние 6,4 миллиона километров туда и обратно. Капсула благополучно приземлилась в пустыне штата Юта и была доставлена в Космический центр Джонсона в Хьюстоне, где ученые начали анализировать ее содержимое в поисках признаков жизни вне нашей планеты.

"Миссия OSIRIS-REx — это значительное научное достижение, которое может пролить свет на то, что делает Землю уникальной. Мы гордимся тем, что благодаря нашим партнерам из НАСА мы можем представить этот важный образец широкой публике" — отметил Кирк Джонсон, директор Национального музея естественной истории в Вашингтоне, округ Колумбия.

Астероид Бенну считается потенциально опасным, с вероятностью столкновения с Землей в 2182 году, хотя она составляет 1 из 2700, что является самым высоким показателем среди известных космических объектов. Однако более важно то, что содержится внутри этого астероида, потенциальные предшественники жизни на Земле.

Образец с астероида Бенну, который содержит большое количество углерода, может содержать первичные молекулы, которые присутствовали при возникновении жизни на Земле. Вода, принесенная астероидами и кометами, также могла содержать строительные блоки для жизни. Учёные надеются найти следы таких строительных блоков внутри образца с Бенну.

Этот образец был собран после почти двух лет поисков подходящей поверхности на астероиде. При контакте с астероидом, космический корабль OSIRIS-REx выпустил заряд азота, чтобы не только замедлить свое приземление, но и предотвратить погружение внутрь астероида. Обломки и пыль от взрыва вокруг корабля попали в контейнер на борту OSIRIS-REx, который позже вернулся на Землю.

Смитсоновский институт стал первым музеем, который представил образец с Бенну, а также капсулу OSIRIS-REx и ракету Atlas V 411, которая запустила эту миссию. Экспозиция находится в Зале геологии, драгоценных камней и минералов Джанет Анненберг Хукер. Исследователи из Смитсоновского института также будут анализировать другой образец с Бенну в поисках признаков предшественников жизни.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Эксперимент НАСА по ликвидации астероида
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Младшая дочь Заворотнюк выступила на большой сцене: невероятное сходство с мамой

Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.

Младшая дочь Заворотнюк впервые выступила на большой сцене и показала сходство с мамой
Молодожёнов из Екатеринбурга отказались заселять в отель в первую брачную ночь
Молодожёнов из Екатеринбурга выгнали из отеля в их первую брачную ночь со скандалом
Россия уничтожила "крысу" , зашедшую в порт Одессы
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Руководство СВО имеет большие планы на Одессу Любовь Степушова Борис Бурков: мириться надо Киеву, ЕС и США - РФ нужно побеждать Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
"Это не секрет полишинеля": друг Пугачёвой подтвердил её визит в студию в Твери
"Это не секрет полишинеля": друг Пугачёвой подтвердил её визит в студию в Твери
Последние материалы
Поставщики чая предупреждают о грядущем повышении цен на напиток
"Свет и тьма в каждом": в театре "Модерн" пройдут премьерные показы спектакля Юрия Грымова "Иуда?"
Зеленский рассказал о перспективах отношений с Россией: "Всё общее сгорело вместе с нашими домами"
Сексолог перечислила продукты, которые повышают либидо у мужчин
Госдума отложила на год вопрос о компенсации вкладов Союза ССР в Сбербанке
Украинские власти отрицают существование русского национального меньшинства в стране
Сквер имени Жириновского появится в Чебоксарах
В Британии рассказали о недовольстве Зеленским в ВСУ
Песков раскрыл, сколько США тратят на обслуживание своего госдолга
Шольц объявил, что антисемитские настроения недопустимы в Германии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников