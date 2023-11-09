Первый образец с астероида Бенну может дать отгадку тайны о происхождении живого

3:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Астероид, представляющий угрозу Земле, может быть последней вещью, которую вы хотели бы видеть, если он не находится в музее.

Фото: openverse by europeanspaceagency is licensed under CC BY-SA 2.0

3 ноября, Национальный музей естественной истории Смитсоновского института впервые публично представил образец, собранный с астероида Бенну, который НАСА считает "потенциально опасным объектом".

Этот образец, весом от 100 до 250 граммов, состоит из каменистого космического материала и был собран космическим кораблем OSIRIS-REx. Он считается содержащим некоторые из ранних предшественников жизни и является первым образцом космического материала, когда-либо привезенным на Землю НАСА.

Ученые НАСА обнаружили этот образец впервые 11 октября после его возвращения на Землю на борту капсулы OSIRIS-REx, которая достигла скорости до 43 000 км/ч после семилетнего путешествия на расстояние 6,4 миллиона километров туда и обратно. Капсула благополучно приземлилась в пустыне штата Юта и была доставлена в Космический центр Джонсона в Хьюстоне, где ученые начали анализировать ее содержимое в поисках признаков жизни вне нашей планеты.

"Миссия OSIRIS-REx — это значительное научное достижение, которое может пролить свет на то, что делает Землю уникальной. Мы гордимся тем, что благодаря нашим партнерам из НАСА мы можем представить этот важный образец широкой публике" — отметил Кирк Джонсон, директор Национального музея естественной истории в Вашингтоне, округ Колумбия.

Астероид Бенну считается потенциально опасным, с вероятностью столкновения с Землей в 2182 году, хотя она составляет 1 из 2700, что является самым высоким показателем среди известных космических объектов. Однако более важно то, что содержится внутри этого астероида, потенциальные предшественники жизни на Земле.

Образец с астероида Бенну, который содержит большое количество углерода, может содержать первичные молекулы, которые присутствовали при возникновении жизни на Земле. Вода, принесенная астероидами и кометами, также могла содержать строительные блоки для жизни. Учёные надеются найти следы таких строительных блоков внутри образца с Бенну.

Этот образец был собран после почти двух лет поисков подходящей поверхности на астероиде. При контакте с астероидом, космический корабль OSIRIS-REx выпустил заряд азота, чтобы не только замедлить свое приземление, но и предотвратить погружение внутрь астероида. Обломки и пыль от взрыва вокруг корабля попали в контейнер на борту OSIRIS-REx, который позже вернулся на Землю.

Смитсоновский институт стал первым музеем, который представил образец с Бенну, а также капсулу OSIRIS-REx и ракету Atlas V 411, которая запустила эту миссию. Экспозиция находится в Зале геологии, драгоценных камней и минералов Джанет Анненберг Хукер. Исследователи из Смитсоновского института также будут анализировать другой образец с Бенну в поисках признаков предшественников жизни.

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Эксперимент НАСА по ликвидации астероида