Учёный прокомментировал сообщения о гигантской трещине на Солнце

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На Солнце образовалась огромная трещина, пугают обывателя СМИ. Главный научный сотрудник Института земного магнетизма РАН, доктор физико-математических наук Борис Филиппов прокомментировал тревожные сообщения.

Фото: flickr.com/ NASA

Утку о треснувшем Солнце запустило американское издание Space.com. Оно рассказало, что 31 октября по южной части нашего светила пролёг гигантский каньон шириной 10 тысяч километров и длиной 100 тысяч километров.

"Огненная пропасть как минимум вдвое шире Соединенных Штатов", — приведено впечатляющее сравнение.

Филиппов опроверг страшилки заокеанских борзописцев.

"Трещин на Солнце нет, звезда от этого не развалится", — заверил он.

Это никакая не трещина, а выстроившиеся в линию мощные протуберанцы — выбросы раскалённой плазмы из недр звезды, объяснил учёный "Известиям" в воскресенье. С Земли это может выглядеть как нити или волокна, или, если напрячь фантазию, действительно — как трещина. "Если явление не яркое, а темное, и наблюдается на поверхности Солнца, то это явление называют солнечными волокнами", — рассказал специалист.

Солнечные "трещины" не безобидны для землян, но ничем катастрофичным не грозят.

"Наводнения не будет, землетрясение тоже маловероятно", — успокоил Филиппов.

Будучи нестабильными, нити на Солнце разрываются, порождая на Земле мощные магнитные бури, которые могут повлиять на работу радиоэлектроники.

"На технические системы это оказывает воздействие, магнитные бури вызывают некие негативные явления, сказываются на напряжении в электросетях, на трубопроводы они плохо влияют, кто-то из людей чувствует, кто-то нет", — сообщил физик.

По его словам, сильное возмущение земного магнетизма возможно в самое ближайшее время. Так и вышло: уже вечером воскресенья на нашу планету обрушилась мощнейшая магнитная буря, сопровождавшаяся полярными сияниями даже в низких широтах.

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