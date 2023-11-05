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Россию накрыла сильная магнитная буря: её проявление можно видеть на небе в регионах РФ

0:46
Общество

Сильнейшая магнитная буря спровоцировала красное зарево над Крымом, Воронежской, Ростовской областях

Россию накрыла сильная магнитная буря: её проявление можно видеть на небе в регионах РФ
Фото: Нейросеть Шедеврум

Институт прикладной геофизики сообщил, что степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G3, означающее "сильно" по шкале мониторинга из шкале из пяти пунктов.

Показатель силы магнитной бури G3 говорит об угрозе сбоя в энергетических системах и "закипания" масляных трансформаторов. Проблемы могут возникнуть в системах радионавигации и радиосвязи.

Жители Крыма, Ростовской и Воронежской областей публикуют фото с природным явлением в виде красного северного сияния.

Ранее учёные прогнозировали наступление магнитной бури в России.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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