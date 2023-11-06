Ученые испуганы магнитной бурей K-индекса, которая сегодня ударит по России

2:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Вчера, 5 ноября, наблюдалось неожиданное искажение магнитного поля Земли. В результате этого произошла мощная магнитная буря, достигшая K-индекса 5 в 15:00 по московскому времени. Однако это было лишь начало — позднее, в тот же вечер в 21:00, индекс поднялся до 6, что свидетельствует о сильной магнитной буре.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Этот прогноз оказался неожиданным, так как до 8 ноября ожидалось отсутствие значительных магнитных возмущений. Вероятно, это связано с длительным периодом спокойствия в октябре, который привел к накоплению энергии и, наконец, к ее выбросу, вызывая значительные искажения магнитного поля. В связи с этим, метеочувствительным людям стоит быть готовыми к возможным негативным воздействиям. В период магнитных бурь они могут испытывать головные боли, проблемы со сном и даже физическое недомогание.

Специалисты рекомендуют следовать определенным правилам во время магнитных бурь. Это включает в себя уменьшение потребления соли и жира, отказ от алкоголя, увеличение употребления воды, фруктов и овощей, избегание стрессов, обеспечение достаточного сна, и предотвращение избыточной физической нагрузки, сообщает "Пруфы".

Также стоит учесть, что магнитные бури могут влиять на работу устройств, находящихся на спутниках в низких орбитах, а также на атмосферные условия.

Магнитная буря происходит из-за воздействия потока солнечного ветра на магнитосферу Земли — невидимую защитную оболочку, окружающую нашу планету и защищающую ее от солнечной радиации. Ионы и частицы солнечного ветра постоянно идут из Солнца. Обычно сила солнечного ветра и магнитного поля Земли сбалансированы. Однако при солнечных вспышках скорость солнечного ветра увеличивается, что нарушает баланс давления. Это приводит к сжатию магнитосферы над Землей и изменению интенсивности магнитных полей, что ученые и называют магнитной бурей.

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⚡МАГНИТНЫЕ БУРИ в НОЯБРЕ/magnetic storms/⚡НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ.