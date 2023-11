Your browser does not support the audio element.

Вчера, 5 ноября, наблюдалось неожиданное искажение магнитного поля Земли. В результате этого произошла мощная магнитная буря, достигшая K-индекса 5 в 15:00 по московскому времени. Однако это было лишь начало — позднее, в тот же вечер в 21:00, индекс поднялся до 6, что свидетельствует о сильной магнитной буре.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0