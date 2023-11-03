Daily Mail: ученые нашли несколько типов биологического старения

Генетики из медицинской школы Стэнфордского университета выделили четыре основных паттерна биологического старения. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Daily Mail.
Исследователи отмечают, что разные органы и системы человеческого организма стареют с разной скоростью, и они выделили четыре типа старения, зависящих от области, где происходят наибольшие изменения: иммунная, метаболическая, гепатическая и нефротическая.
Иммунный тип старения характеризуется повышением уровня воспалительных маркеров в организме, что свидетельствует о попытках иммунной системы справиться с патогенами и токсинами. Люди с этим типом старения подвержены повышенному риску развития аутоиммунных заболеваний.
Метаболический тип старения связан с увеличенной вероятностью развития диабета, ожирения и сердечной недостаточности.
Гепатический тип указывает на нарушения в функционировании печени и повышенный риск развития цирроза и неалкогольной жировой болезни печени. Нефротический тип характеризуется нарушениями функции почек, и у людей с этим паттерном старения возрастает риск развития почечной недостаточности и пиелонефрита.
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