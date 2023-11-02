В Уфимском университете науки и технологий разработали новое поколение двигателей, предназначенных для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, сообщает ГТРК Башкортостан.
Эти современные установки отличаются высокой экономичностью в расходе топлива, что делает их уникальными в России. В рамках федеральной программы "Приоритет-2030" планируется заменить импортные двигатели этими разработками.
Важно отметить, что первичные испытания двигателей прошли успешно, и поршневой двигатель готов к внедрению. Этот двигатель отличается высокой мощностью и способностью работать на различных видах топлива, что делает его конкурентоспособным на рынке авиационных двигателей.
Двигатель может найти применение в лёгкой и сверхлёгкой авиации. В процессе создания двигателя участвует рабочая группа, включая как опытных наставников, так и студентов.
Для исследований и разработки двигателей в рамках программы "Приоритет" было закуплено современное оборудование, включая современный лазер, который позволяет сканировать различные системы устройства и отображать результаты на экране. Также специалисты создают и тестируют двигатели на компьютере с использованием уникального программного пакета.
Двигатели будут доступны для сотрудничества с несколькими предприятиями России, что обещает интересные перспективы.
Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...
Дефлекторы на окнах автомобилей — довольно распространенное явление.