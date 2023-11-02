В Уфе разработали российский аналог двигателя для БПЛА

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

В Уфимском университете науки и технологий разработали новое поколение двигателей, предназначенных для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, сообщает ГТРК Башкортостан.

Фото: wikimedia.com by Nickel nitride is licensed under Public Domain Mark 1.0

Эти современные установки отличаются высокой экономичностью в расходе топлива, что делает их уникальными в России. В рамках федеральной программы "Приоритет-2030" планируется заменить импортные двигатели этими разработками.

Важно отметить, что первичные испытания двигателей прошли успешно, и поршневой двигатель готов к внедрению. Этот двигатель отличается высокой мощностью и способностью работать на различных видах топлива, что делает его конкурентоспособным на рынке авиационных двигателей.

Двигатель может найти применение в лёгкой и сверхлёгкой авиации. В процессе создания двигателя участвует рабочая группа, включая как опытных наставников, так и студентов.

Для исследований и разработки двигателей в рамках программы "Приоритет" было закуплено современное оборудование, включая современный лазер, который позволяет сканировать различные системы устройства и отображать результаты на экране. Также специалисты создают и тестируют двигатели на компьютере с использованием уникального программного пакета.

Двигатели будут доступны для сотрудничества с несколькими предприятиями России, что обещает интересные перспективы.

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