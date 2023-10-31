Изображение Аякса из "Иллиады" нашли в древнем затопленном здании в Греции

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Подводные археологи, исследующие остров Саламин к востоку от Афин в Греции, обнаружили значимое общественное сооружение, которое, по их мнению, имеет ключевое значение для понимания истории этого древнего города.

Фото: openverse by Kristoffer Trolle is licensed under CC BY 2.0

Саламин славится своей ролью в персидских войнах, когда Греция сражалась против Ахеменидской (Персидской) империи с 499 по 449 годы до н. э. В ходе второго персидского вторжения в 480 году до н. э. в начале Ксеркс Великий одержал победу в битве при Фермопилах, но позже в этом же году его флот был разгромлен греческим флотом в битве при Саламине.

Классический город на острове Саламин, по всей видимости, пережил свой пик во втором веке нашей эры, как свидетельствует описание греческого географа Павсания:

"Здесь до сих пор можно увидеть остатки рыночной площади, храма Аякса и его статуи из черного дерева".

Саламин также гордился своим наиболее известным местным сыном — героем Троянской войны Аяксом.

Археологи уже несколько лет изучают подводные руины классического города Саламин. В 2021 году они обнаружили дамбу, которая служила системой укреплений древнего города.

Сейчас они объявили о находке масштабного сооружения, известного как "Стоа", крытого перехода, который часто окружает открытые общественные площади, такие как рынки или площади. Стоа на Саламине имеет ширину около 6 метров и длину 32 метра, при этом остался всего один или два слоя камня в высоту. Внутри сооружения находится ряд из шести или семи комнат, но не все из них были исследованы археологами. В одной из комнат размером приблизительно 4,7 на 4,7 метра была обнаружена большая яма для хранения.

Среди артефактов, найденных в Стое, была керамика разных времен, причем большая часть, возможно, пришла из моря. В фундаменте сооружения также были обнаружены остатки Стои классического прошлого (IV век до н. э.), включая глиняные предметы, такие как пробки для амфор, несколько десятков бронзовых монет и фрагменты мраморных предметов.

Особенно примечательным является верхняя часть мраморной стелы, вертикальной каменной плиты с изображением, которое часто использовалось в качестве надгробия в Древней Греции. На стеле изображен стоящий бородатый мужчина, возможно, сам герой Аякс, венчающий кого-то мускулистой правой рукой. Сохранился также фрагмент мраморной колонны с частью надписи.

Министерство культуры Греции в своем официальном заявлении отмечает, что руины Саламина точно соответствуют описанию Павсания, сделанному почти две тысячи лет назад. Это открытие идентификации Стои представляет собой важный новый элемент для исследования топографии и жилой структуры древнего города.

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