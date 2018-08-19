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Военный эксперт о "новинках" Киева: у него есть только советская техника и муляжи

Наука и техника

На параде Киев представит или советскую технику, или муляжи. Таково мнение главреда журнала "Национальная оборона", военного эксперта Игоря Коротченко, передает RT.

Военный эксперт о "новинках" Киева: у него есть только советская техника и муляжи. 390967.jpeg

Специалист подчеркнул, что "макетное" оружие никогда не будет создано в реальности, у страны нет необходимого уровня знаний и навыков в этой сфере. Разрыв с Москвой и развал ОПК усугубил ситуацию.

Коротченко убежден, его слова справедливы и для САУ "Богдана" и якобы новых крылатых ракет, испытанных украинскими силовики. Все показы, полагает специалист, делаются в контексте грядущих выборов: власть пытается вселить уверенность в народ, веру в мощь родной страны.

Стоит отметить, что ранее стало известно: украинский ракетный комплекс, который должны были продемонстрировать на параде в столице оказался фальшивкой.

Источник фото: REX/Shutterstock

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