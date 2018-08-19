Военный эксперт о "новинках" Киева: у него есть только советская техника и муляжи

На параде Киев представит или советскую технику, или муляжи. Таково мнение главреда журнала "Национальная оборона", военного эксперта Игоря Коротченко, передает RT.
Специалист подчеркнул, что "макетное" оружие никогда не будет создано в реальности, у страны нет необходимого уровня знаний и навыков в этой сфере. Разрыв с Москвой и развал ОПК усугубил ситуацию.
Коротченко убежден, его слова справедливы и для САУ "Богдана" и якобы новых крылатых ракет, испытанных украинскими силовики. Все показы, полагает специалист, делаются в контексте грядущих выборов: власть пытается вселить уверенность в народ, веру в мощь родной страны.
Стоит отметить, что ранее стало известно: украинский ракетный комплекс, который должны были продемонстрировать на параде в столице оказался фальшивкой.
Источник фото: REX/Shutterstock
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