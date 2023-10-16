Низкий уровень воды в озере выявил чрезвычайно редкие окаменелости вымерших родственников юрских млекопитающих

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

В Национальной зоне отдыха Глен-Каньон (NRA) на юге штата Юта, исследователи, документировавшие там древние следы, случайным образом нашли окаменелости вымерших родственников юрских млекопитающих. Место необычной находки оказывается под водой и становится доступным только на короткий период до таяния снега в летние месяцы, когда оно наполняется водой.

Фото: Википедия

Эти кости являются первыми образцами тритилодонтид, обнаруженными в песчанике Навахо, геологическом образовании из толстых слоев песчаника, сформировавшемся в древней пустыне с дюнами, на месте, которое в настоящее время известно как группа Глен-Каньон.

Тритилодонтиды - это группа рептилий, близких к млекопитающим, которые обитали в триасовом (251,9-201,3 миллиона лет назад) и юрском (201,3-145 миллионов лет назад) периодах. Эти теплокровные травоядные существа, скорее всего, соседствовали с древними млекопитающими на протяжении миллионов лет и пережили массовое вымирание в конце триаса. Различные виды тритилодонтид имели размеры от крысы до волка.

Представители Национальной службы парков (NPS) назвали эти чрезвычайно редкие окаменелости одними из наиболее важных находок ископаемых позвоночных в Соединенных Штатах в этом году.

Палеонтологи, обнаружившие кости, были в нужное время в нужном месте. Они имели всего 120 дней, чтобы извлечь окаменелости, прежде чем уровень воды восстановится. Они собрали сотни фунтов горной породы, содержащей кости и скелеты, которые будут отсканированы и исследованы, а затем добавлены в коллекции Доисторического музея в Прайсе, штат Юта.

Изучение этих окаменелостей поможет палеонтологам лучше понять, как ранние родственники млекопитающих пережили массовое вымирание в конце триаса и как разнообразились в юрском периоде, утверждается в заявлении.

Кроме того, палеонтологи также обнаружили редкий пласт костей в формации Кайента, которая находится приблизительно в 100 километрах к юго-востоку от NRA Глен-Каньона, хотя дополнительные детали об этом открытии не предоставлены.

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