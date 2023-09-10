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JEZ-B: ученые из Пенсильвании назвали женский оргазм атавизмом

1:20
Наука

Ученые из Университета штата Пенсильвания провели исследование и пришли к выводу, что с течением времени расстояние между женским клитором и копулятивным каналом увеличилось, и клитор потерял индуцированную функцию.

JEZ-B: ученые из Пенсильвании назвали женский оргазм атавизмом
Фото: https://search.creativecommons.org/

Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале Journal of Experimental Zoology (JEZ-B). Антропологи отметили, что в прошлом клитор у млекопитающих женского пола был частью влагалища, что позволяло самке испытывать оргазм во время секса с мужским полом.

Однако в настоящее время, из-за физиологических изменений, мужской пенис не достигает клитора, что означает, что женщина больше не испытывает дополнительное удовольствие во время полового акта. Оргазм остается возможным только при мастурбации, как отмечают авторы статьи.

Ученые считают, что с развитием спонтанной овуляции оргазм получил второстепенную роль, что может объяснить его сохранение, но не происхождение. Иными словами, оргазм можно рассматривать как атавизм, что подтверждается филогенетическими данными, показывающими, что индуцированная овуляция является наследственной, в то время как спонтанная овуляция происходит у эвтериев.

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Зачем на самом деле нужен клитор?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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