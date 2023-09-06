Российский химик не думает, что сброс радиоактивной воды с Фукусимы станет "вселенской катастрофой"

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Академик РАН, химик, научный руководитель Института химии ДВО РАН РФ Валентин Сергиенко прокомментировал сообщение о том, что японской атомной электростанции в Фукусиме, которая находится не так далеко от Владивостока, начался сброс радиоактивной воды.

Фото: openverse.org

Учёный признал, что с точки зрения экологии это событие действительно опасно, особенно для тех стран, которые расположены рядом с Японией. При этом Сергиенко считает, что это всё-таки не станет "катастрофой вселенского масштаба".

"Опасность заключается в сбрасываемых объёмах недоочищенных растворов. Наверное, в мире никогда до этого не осуществлялся локальный сброс столь больших объёмов (более 1, 3 млн куб. м) жидких отходов, содержащих радионуклиды", — согласился Сергиенко, которого цитируют argumenti.ru.

Вода, которая будет постепенно сбрасываться с японской АЭС, уже была очищена по американской технологии, заключающейся в процедуре соосаждения, при которой во время очистки образуются вторичные отходы даже после нескольких этапов.

"Сегодня на станции хранится более 1, 2 миллиона куб. метров недоочищенных растворов, количество их из года в год растёт, а довести их очистку от некоторых радионуклидов до нормативного уровня практически невозможно. Единственный выход — произвести разбавление в 100-1000 раз и сбросить в Мировой океан", — заключил учёный.

Химик добавил, что россияне предлагали японцам свою помощь по устранению последствий аварии на Фукусиме, однако они "хотели сразу и быстро", поэтому обратились к американцам, чья система очистки оказалась очень дорогой и неэффективной.

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