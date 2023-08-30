Премьер-министр Японии съел продукты из Фукусимы после сброса воды с АЭС в море

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида выбрал на работе обед, в меню которого были морепродукты, свинина, рис и дыня, привезённые из региона Фукусима, где атомная электростанция "Фукусима-1" сбрасывала загрязнённую воду в море.

Фото: openverse

Во время обеда премьер-министр обсудил со своими министрами сброс воды с атомной электростанции. Тем временем он наслаждался сашими, приготовленными из камбалы, морского окуня и осьминога, которые были пойманы в префектуре Фукусима, там же, где расположена электростанция.

Министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура отметил журналистам: "Было очень вкусно, а осьминог — особенно, он очень мягкий".

По состоянию на 24 августа руководство атомной электростанции "Фукусима-1" инициировало сброс загрязнённой воды в море. Эта вода использовалась для охлаждения вышедших из строя реакторов. Прогнозируемый объем воды, который будет пока сброшен, составляет приблизительно 8000 кубических метров. Всего же таких сбросов будет далеко не один.

Утверждается, что эта вода прошла обеззараживание для удаления радионуклидов, за исключением трития. Если уровень радиации превысит допустимые пороговые значения, будет принято решение прекратить сброс воды.

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