Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Родные найденной фигуристки Горбачёвой не хотят, чтобы спортсменка оставалась с тренером
В Ростове-на-Дону врачи впервые удалили желчные камни у четырёхлетнего ребенка
В Киеве заявили, что Украина проводит с Лукашенко не переговоры, а воспитательные беседы
Ценой жизни казаки сдерживают натиск "вооруженной до зубов" 82-й бригады ВСУ
В Минобороны сообщили о нанесении удара по центрам управления и разведки ВСУ
Актриса Светлана Немоляева рассказала о надбавке к пенсии в 30 тыс. рублей
Адвокат: сбившая детей в Москве Валерия Башкирова поклялась не садиться за руль
С 1 сентября "АвтоВАЗ" возобновит сборку Lada Granta с моторами экологического стандарта
Эксперт назвал самые популярные регионы у туристов в РФ

Премьер-министр Японии съел продукты из Фукусимы после сброса воды с АЭС в море

1:28
Мир

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выбрал на работе обед, в меню которого были морепродукты, свинина, рис и дыня, привезённые из региона Фукусима, где атомная электростанция "Фукусима-1" сбрасывала загрязнённую воду в море

Премьер-министр Японии съел продукты из Фукусимы после сброса воды с АЭС в море
Фото: openverse

Во время обеда премьер-министр обсудил со своими министрами сброс воды с атомной электростанции. Тем временем он наслаждался сашими, приготовленными из камбалы, морского окуня и осьминога, которые были пойманы в префектуре Фукусима, там же, где расположена электростанция.

Министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура отметил журналистам: "Было очень вкусно, а осьминог — особенно, он очень мягкий".

По состоянию на 24 августа руководство атомной электростанции "Фукусима-1" инициировало сброс загрязнённой воды в море. Эта вода использовалась для охлаждения вышедших из строя реакторов. Прогнозируемый объем воды, который будет пока сброшен, составляет приблизительно 8000 кубических метров. Всего же таких сбросов будет далеко не один. 

Утверждается, что эта вода прошла обеззараживание для удаления радионуклидов, за исключением трития. Если уровень радиации превысит допустимые пороговые значения, будет принято решение прекратить сброс воды.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Соседи Японии и рыбаки обеспокоены сбросом воды с АЭС "Фукусима-1"
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Ольга Бузова упала после удара ногой в "пятую точку" на турецком курорте

Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.

Ольгу Бузову ударили ногой в "пятую точку" во время отдыха в Турции
На границе Украины и Белоруссии взорван железнодорожный мост
Взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М на границе Украины и Белоруссии
"Причина смерти - Украина": офицеры НАТО гибнут по всему миру
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
Украине предстоит испытать последствия более жёсткого ведения СВО Любовь Степушова ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин
Попали в ловушку: наёмники из Польши взяты в плен у Соледара
"Этого не должно было произойти": российские войска спутали все карты ВСУ под Харьковом
Врач назвал два первых симптома рака кишечника: опухоль растёт слева
Врач назвал два первых симптома рака кишечника: опухоль растёт слева
Последние материалы
UnHerd: страны БРИКС во главе с РФ могут установить новый миропорядок
Максим Галкин* признался, что его удивила реакция Сергея Соседова на отмену концерта в Эстонии
В Красноярском крае ребенок погиб от удушья на детской площадке
Рогов сообщил, что на Ореховском направлении ночью были отражены три волны атак ВСУ
Рацион убийц: гладиаторы накануне боя ели лёгкие завтрак и обед и не пили вино
Блогер Федор Белогай заплакал на собственной свадьбе с Ритой Дакотой
Newsweek: наёмник заявил о снижении эффективности РСЗО HIMARS на Украине
Представитель МИД КНР: Китай призывает стороны конфликта в Габоне к диалогу
Евстафьев: Европе не нужен мир на Украине, поскольку после СВО она рухнет
Газированные напитки и рак: Важное исследование французских ученых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников