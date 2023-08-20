Специалист допустил падение АМС "Луна-25" из-за отсутствия связи

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Роскосмос сообщил о нештатной ситуации с автоматической межпланетной станцией (АМС) "Луна-25".

Фото: "Luna del 25" by emiliokuffer is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Сегодня в соответствии с программой полёта АМС "Луна-25" в 14:10 по московскому времени был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла внештатная ситуация, которая не позволила выполнить манёвр с заданными параметрами", — сообщили в госкорпорации.

Однако специалист в комической отрасли не исключает, что аппарат мог упасть из-за отсутствия связи. Он объяснил, что тормозной импульс задают для того, чтобы совершить удачную посадку. Но в этот раз двигательная установка отработала импульс в полтора раза больше, чем нужно. Эксперт допустил, что станция могла выйти на незамкнутую орбиту снижения и упасть на Луну.

Он отметил, что на данный момент неизвестно, почему произошёл инцидент, поскольку никаких ошибок в расчётах не было зафиксировано. Вполне вероятно, что возникли проблемы в системе связи или управления.

"Да и человеческий фактор никогда исключать нельзя. Сейчас идёт "разбор полётов", — отметил специалист в беседе с "МК".

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