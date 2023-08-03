Авиаэксперт Герасимов о последствиях столкновения самолёта с птицей: как снаряд из пушки

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

В аэропорту Иркутска пассажирский самолёт с 124 людьми на борту столкнулся со стаей птиц. Пилотам пришлось в аварийном режиме посадить судно. По словам заслуженного адвоката России, доктора юридических наук, пилота, эксперта международной организации гражданской авиации Павла Герасимова, столкновение самолёта с птицей равнозначно снаряду в лоб.

Фото: https://www.securitymedia.ru

Как уточнил эксперт, на "эшелоне", то есть максимальной высоте, которую набирает самолёт, вероятность столкновения минимальна. Обычно ЧП происходят при взлёте и посадке.

"Если это крупная птица, — это всё равно что попадание снарядом из пушки, — пояснил Герасимов Общественной Службе Новостей. — Когда птица попадает в плоскость крыла, то есть, вероятность заклинивания закрылок и оперения крыла. Если же попадает в двигатель — однозначно будут разрушения лопаток двигателя".

Как пояснил авиаэксперт, удача, если тяга двигателя после столкновения сохранится хотя бы на 70 процентов, тогда угрозы полёту нет.

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