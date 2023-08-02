Транспортная прокуратура Красноярского края сообщила о крушении частного гидросамолёта на реке Дудинке.
По словам представителя ведомства, летательный аппарат рухнул вскоре после взлета с водной глади. На земле самолёт загорелся, но пожар удалось быстро ликвидировать.
Согласно сообщению прокуратуры, экипаж гидросамолёта составляли два человека.
Также утром 2 августа ещё один лётный инцидент произошёл с пассажирским самолётом, принадлежащим компании S7. Лайнер столкнулся со стаей птиц во время вылета из Иркутска. Взлёт удалось прервать, после чего воздушное судно вернулось на стоянку.
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