В Красноярском крае на реке Дудинка потерпел крушение частный гидросамолёт с двумя людьми

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Транспортная прокуратура Красноярского края сообщила о крушении частного гидросамолёта на реке Дудинке.

Фото: Splash/ All Over

По словам представителя ведомства, летательный аппарат рухнул вскоре после взлета с водной глади. На земле самолёт загорелся, но пожар удалось быстро ликвидировать.

Согласно сообщению прокуратуры, экипаж гидросамолёта составляли два человека.

Также утром 2 августа ещё один лётный инцидент произошёл с пассажирским самолётом, принадлежащим компании S7. Лайнер столкнулся со стаей птиц во время вылета из Иркутска. Взлёт удалось прервать, после чего воздушное судно вернулось на стоянку.

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