Обрезка волчков: рассказываем, что делать с быстро растущими вертикальными побегами

Как правильно провести обрезку волчков для деревьях?

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Быстро распространяющиеся вертикальные побеги, известные как волчки или жировики, могут нанести серьёзный вред вашему плодовому дереву.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Hillewaert is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Загущение кроны

Волчки загущают крону, мешая свету и воздуху достигать плодов и листьев, что способствует развитию болезней. Они также затеняют плодоносные ветви, уменьшая количества и качество плодов.

2. Ослабление дерева

Волчки оттягивают питательные вещества от плодоносящих ветвей, что приводит к снижению количества цветов и плодов. Ослабление дерева делает его более уязвимым к болезням и вредителям, что может привести к их быстрому распространению.

3. Неправильная форма кроны

Рост вверх побегов делает крону неправильной формы, что затрудняет сбор урожая и уход за деревом.

Методы борьбы с волчками

1. Обрезка

Удаляйте побеги весной или осенью, срезая их у основания над почкой, направленной наружу кроны, чтобы избежать нового роста. Обрабатывайте места срезов дезинфицирующим средством.

2. Отгибание

Если побег гибкий, отогните его книзу и зафиксируйте в выбранном положении, чтобы изменить направление роста.

3. Использование для формирования кроны

В некоторых случаях побеги можно использовать для формирования кроны или как подвои для прививки новых сортов.

Если волчков много, обрезайте их поэтапно. При обрезке толстых веток сначала подпилите снизу, а затем срежьте сверху. Регулярная обрезка волчков — это важный этап ухода за плодовым деревом, который поможет сохранить его здоровье и урожайность.