Обрезка волчков: рассказываем, что делать с быстро растущими вертикальными побегами

Быстро распространяющиеся вертикальные побеги, известные как волчки или жировики, могут нанести серьёзный вред вашему плодовому дереву.
1. Загущение кроны
Волчки загущают крону, мешая свету и воздуху достигать плодов и листьев, что способствует развитию болезней. Они также затеняют плодоносные ветви, уменьшая количества и качество плодов.
2. Ослабление дерева
Волчки оттягивают питательные вещества от плодоносящих ветвей, что приводит к снижению количества цветов и плодов. Ослабление дерева делает его более уязвимым к болезням и вредителям, что может привести к их быстрому распространению.
3. Неправильная форма кроны
Рост вверх побегов делает крону неправильной формы, что затрудняет сбор урожая и уход за деревом.
Методы борьбы с волчками
1. Обрезка
Удаляйте побеги весной или осенью, срезая их у основания над почкой, направленной наружу кроны, чтобы избежать нового роста. Обрабатывайте места срезов дезинфицирующим средством.
2. Отгибание
Если побег гибкий, отогните его книзу и зафиксируйте в выбранном положении, чтобы изменить направление роста.
3. Использование для формирования кроны
В некоторых случаях побеги можно использовать для формирования кроны или как подвои для прививки новых сортов.
Если волчков много, обрезайте их поэтапно. При обрезке толстых веток сначала подпилите снизу, а затем срежьте сверху. Регулярная обрезка волчков — это важный этап ухода за плодовым деревом, который поможет сохранить его здоровье и урожайность.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?