Жаркий капкан: как автомобиль может превратиться в смертельную ловушку для вашего ребенка

Если оставить ребенка в закрытом автомобиле на жаре, это может серьезно повредить его здоровью — от судорог до теплового удара. Об этом предупреждает педиатр Ульяна Макарова.
Она подчеркивает, что летом нельзя оставлять детей одних в машине даже на короткое время.
"В теплую погоду автомобиль превращается в маленькую теплицу: даже при +24°C и облачной погоде воздух в салоне за полчаса нагревается до +37°C, а за час — до +43°C. В жару температура в автомобиле в тени может подняться до +50°C, а на солнце — до +70°C. Это усугубляется парниковым эффектом", — объясняет педиатр.
Кроме того, ребенок может случайно заблокировать двери изнутри, что сделает их открытие невозможным, предупреждает Макарова.
"Дети гораздо более уязвимы к тепловым ударам, чем взрослые. Их организм реагирует на жару быстрее и сильнее, так как нервная система еще развивается. Чем младше ребенок, тем быстрее он перегревается: возможны судороги, нарушение сердечного ритма, потеря сознания, рвота", — поясняет специалист.
Макарова советует немедленно сообщать спасателям, если увидите закрытый автомобиль с оставленными детьми.
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